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07 Haziran
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CANLI | Bulgaristan - Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabındaki dördüncü maçında Bulgaristan ile karşılaşıyor.

calendar 07 Haziran 2026 23:54 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 00:43
CANLI | Bulgaristan - Türkiye
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabındaki dördüncü maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

CANLI: 3. SET

BULGARİSTAN: 0
TÜRKİYE: 0

1. Set Sonucu: 12-25
2. Set Sonucu: 9-25

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Millilerimiz, organizasyondaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. İkinci karşılaşmada Hollanda'ya 3-0 yenilen Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında ise İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. 

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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