A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabındaki dördüncü maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor.
Mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
CANLI: 3. SET
BULGARİSTAN: 0
TÜRKİYE: 0
1. Set Sonucu: 12-25
2. Set Sonucu: 9-25
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Millilerimiz, organizasyondaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. İkinci karşılaşmada Hollanda'ya 3-0 yenilen Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında ise İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
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CANLI | Bulgaristan - Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabındaki dördüncü maçında Bulgaristan ile karşılaşıyor.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabındaki dördüncü maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabındaki dördüncü maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor.
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