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Feyenoord'da Van Persie dönemi sona erdi

Feyenoord'un, 42 yaşındaki Teknik Direktör Robin van Persie ile yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 07 Haziran 2026 20:09 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 00:41
Fotoğraf: Imago
Feyenoord'da Van Persie dönemi sona erdi
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Hollanda Eredivisie'de sezonu şampiyon PSV'nin ardından 65 puanla ikinci sırada tamamlayan Feyenoord'da ayrılık kararı alındı.

Feyenoord, ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi biletine rağmen performansını yetersiz bulduğu Teknik Direktör Robin van Persie'nin görevine son verdi.

Hollandalı kulüpten konuyla ilgili, "Feyenoord, 2026-2027 sezonuna yeni bir teknik direktörle başlayacak. Kulüp, Robin van Persie'ye teknik direktörlük döneminde kulübe sunduğu her şey için teşekkür ediyor." açıklaması yapıldı.

Persie, takımını ikinci sıraya taşıyarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılma hakkı kazandırdı.

42 yaşındaki çalıştırıcı, 2001-2004 ve 2018-2019 yıllarında da formasını giydiği takıma Şubat 2025'te teknik direktör olmuştu.

Feyenoord, 2025-2026 sezonunu Eredivisie'de 64 puanla 2. tamamlamıştı. Takım, Şampiyonlar Ligi'nde ise Fenerbahçe'ye 3. eleme turunda elenmiş, Avrupa Ligi'nde yoluna lig aşamasından devam etmişti.

 

 

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