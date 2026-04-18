Erden Timur'dan Galatasaray'a mesaj!

Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılıların Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner, Divan Kurulu'nda konuştu.
Kükner, "Uğurcan Çakır konusunda konuşma yapmak istiyorum. Uğurcan Çakır, bu kadar başarılı olmasaydı, bence şu anda dünyanın en iyi kalecisi. Bu kadar başarılı olmasa, ne yönetimleri ne de taraftarları bu şekilde ona saldırıda bulunmazlardı. Diğer kulüplere olan anlayışımı herkes biliyor. Trabzonspor'un ikinci olmasını isterim her zaman ama Uğurcan'a yapılan muameleden sonra herkese eşit mesafedeyim. Kimin ne hali varsa görsün!" dedi.
ERDEN TİMUR'DAN MESAJ
Reşit Ömer Kükner, "Küçük bir alıntı okuyacağım şimdi. "Kenetlenmek ve birlik olmak, zor zamanlarda anlam bulan kavramlardır. Camia olarak hepimize düşen, şu dönemde fikir ayrılıklarını kenara bırakıp bir şekilde bile eksilmeden takımımızın etrafında tek vücut olmaktır. " Bunlar Silivri'den Erden Timur'un yolladığı mesaj. Yattığı yerde bile Galatasaray'ı düşünüyor, kendisini ön plana çıkarmıyor. Milyonlarca Galatasaray taraftarı, Erden Timur'a sonuna kadar sahip çıktı. Başkaları kimlere nasıl sahip çıkıyor gördük, ben Galatasaray'ın kurumsal olarak bu konuda eksik kaldığını düşünüyorum. Sonuna kadar Erden Timur, yaşasın Galatasaray." diye konuştu.
