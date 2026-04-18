18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-065'
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-123'
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Erden Timur'dan Galatasaray'a mesaj!

Galatasaray'ın eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi.

18 Nisan 2026 16:55
Sporx.com
Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılıların Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner, Divan Kurulu'nda konuştu.

Kükner, "Uğurcan Çakır konusunda konuşma yapmak istiyorum. Uğurcan Çakır, bu kadar başarılı olmasaydı, bence şu anda dünyanın en iyi kalecisi. Bu kadar başarılı olmasa, ne yönetimleri ne de taraftarları bu şekilde ona saldırıda bulunmazlardı. Diğer kulüplere olan anlayışımı herkes biliyor. Trabzonspor'un ikinci olmasını isterim her zaman ama Uğurcan'a yapılan muameleden sonra herkese eşit mesafedeyim. Kimin ne hali varsa görsün!" dedi.

ERDEN TİMUR'DAN MESAJ

Reşit Ömer Kükner, "Küçük bir alıntı okuyacağım şimdi. "Kenetlenmek ve birlik olmak, zor zamanlarda anlam bulan kavramlardır. Camia olarak hepimize düşen, şu dönemde fikir ayrılıklarını kenara bırakıp bir şekilde bile eksilmeden takımımızın etrafında tek vücut olmaktır. " Bunlar Silivri'den Erden Timur'un yolladığı mesaj. Yattığı yerde bile Galatasaray'ı düşünüyor, kendisini ön plana çıkarmıyor. Milyonlarca Galatasaray taraftarı, Erden Timur'a sonuna kadar sahip çıktı. Başkaları kimlere nasıl sahip çıkıyor gördük, ben Galatasaray'ın kurumsal olarak bu konuda eksik kaldığını düşünüyorum. Sonuna kadar Erden Timur, yaşasın Galatasaray." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
