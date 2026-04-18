18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
14:30
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
16:00
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
14:30
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
16:30
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
16:30
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
16:30
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
0-01'
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Erzurum şehri şampiyonluk kutlamaya hazır!

Erzurumspor FK taraftarı, Süper Lig'e yükseliş için geri sayıma başladı. Bodrum FK maçı öncesi kentte büyük heyecan ve kutlama hazırlığı var.

calendar 18 Nisan 2026 13:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in zirvesinde yer alan ve Süper Lig için normal sezonun kalan 3 haftasında sadece bir puana ihtiyaç duyan Erzurumspor FK'de taraftarlar, kutlamalar için artık saatleri sayıyor.

Ligin 36. haftasında 19 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçta Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak Erzurumspor FK'de taraftarlar, bu karşılaşma öncesi büyük heyecan yaşıyor.

Sezon başından bu yana iç sahada da deplasmanda da takımı yalnız bırakmayan taraftarlar, Süper Lig kutlamaları için hazırlıklarını yaptı.

Şehrin, iş yerlerinin ve kahvehanelerin Erzurumspor FK bayraklarıyla donatıldığı kentte taraftarlar, takımın ihtiyaç duyduğu 1 puanı alıp Süper Lig'e yükseleceğine inanıyor.

"Şampiyon olacağımıza inandık ama dillendirmedik"

Dadaşlar Taraftar Grubu Genel Koordinatörü Tevhit Ergin, takımın güzel bir yapılanmayla sezona başladığını söyledi.

Takımın şampiyon olacağına hep inandıklarını belirten Ergin, şunları kaydetti:

"Şampiyon olacağımıza inandık ama dillendirmedik. İçten içe şampiyonluğu hepimiz istedik. İnişli-çıkışlı ve birbirimize sitemli zamanlarımız oldu ama son 3 maçımız kaldı ve Allah nasip ederse bu 3 maçın birinden 1 puan alıp şampiyonluğu kutlamak istiyoruz. Emeklerin sonunda bu mutluluğu yaşamak, yaşatmak hepimizin hakkı diye düşünüyorum. Önemli olan kötü günde de iyi günde de Erzurumspor FK'nin yanında olmak. Erzurumspor FK artık Türkiye'de yönetimiyle, futbolcusuyla ve taraftarıyla bir model haline geldi."

Ergin, alınan son galibiyetlerde taraftarların sokaklara çıkıp kutlama yaptığına işaret ederek, "Büyük şampiyonluk kutlaması da yapacağız. Şampiyonluğun Erzurumspor FK'ye ve Erzurum'a yakışacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Süper Lig'de taraftar olarak adımızdan söz ettireceğiz"

Erzurumsporlular Taraftar Grubu Lideri Kürşat Çetin de bu sezonun taraftar ve sportif başarı anlamında kendileri için özel olduğunu belirtti.

Süper Lig için artık geri sayımda olduklarını söyleyen Çetin, şunları ifade etti:

"Şehir olarak Süper Lig'i hak eden bir camiayız. Biz takımımızı Süper Lig'de her zaman temsil ettik ve yine elimizden geleni yapacağız. Erzurumspor FK, bu şehrin önemli bir markası. Taraftarlar olarak bizler her zaman takımımızın yanındayız. Bu camia, büyük bir camia ve biz Süper Lig'e her zaman güzel renk kattık. İnşallah bu sezon sonunda da renk katmaya geleceğiz. İnşallah yolun sonunda şampiyonluk olacak ve buna inanıyoruz. Sayılı haftalar kaldı. Bu sene muhteşem rekorlara imza attık. Süper Lig'i bekliyoruz, hazırız. İnşallah Süper Lig'de taraftar olarak adımızdan söz ettireceğiz."

Çetin, Süper Lig'de taraftarların daha coşkulu olduğuna işaret ederek, "Bu, ayrı bir sevgi. Türkiye'nin en büyük liginde oynayacağımız için insanların coşkusu daha fazla. Bu ister istemez tribündeki taraftarlara yansıyor. Bu işleri iyi bildiğimiz için insanların coşkusu biraz daha yüksek oluyor. Bizim üzüntümüz de sevincimiz de en yüksekte. Bu da bizim gerçekten büyük taraftar olduğumuzu gösteriyor. Hangi deplasmana gidersek gidelim her hafta tribünleri dolduracak taraftara sahibiz. Atkısı ve bayrağıyla herkes takımının yanında. Süper Lig'de de inşallah takımın daha fazla yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye'ye 'Erzurumspor şampiyon' yazdıracağız"

Taraftarlardan 61 yaşındaki Alattin Arıkapan ise yaklaşık 50 yıldır mavi-beyazlı takımı her durumda desteklediğini anlatarak, "Biz şampiyonluklar, küme düşmeler, hepsini yaşadık. Bu sevinç anlatılmaz. İnsanın içinde bir sevda vardır, bizim için de Erzurumspor bir sevdadır. İnşallah yarın bize gerekli puanı alacağız ve bütün Türkiye'ye 'Erzurumspor şampiyon' yazdıracağız." ifadelerini kullandı.

Göktuğ Emir Gerez de yarın Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynayacakları maçı hatırlatarak, "İnşallah şampiyonluğu garantilemek istiyoruz. Zorlu süreçler oldu ama asla pes etmedik ve bu şehir hak ettiği gibi Süper Lig'e çıkacak. Biz de hem iç sahada hem de dış sahada tribünlerde destek vereceğiz. Biz şampiyon olacağız çünkü bu şehrin ruhunda şampiyonluk var." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
