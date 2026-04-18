18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
14:30
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
16:00
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
14:30
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
16:30
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
16:30
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
16:30
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
0-01'
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Dursun Özbek şampiyonluk yolunda kesenin ağzını açtı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gençlerbirliği maçına özel prim belirledi.

calendar 18 Nisan 2026 10:39
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başkent'te Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar, dün akşam Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk için daha da iştahlandı.

Geçen hafta kendi evinde Kocaelispor'a puan kaybeden Galatasaray, Başkent'ten istediği sonucu alıp puan farkını artırmak ve geçen haftayı unutturmak istiyor.

Bu doğrultuda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, elini taşın atına koydu.

TAM GÜN MESAİ YAPTI

Sabah'ın haberine göre; Özbek, bu hafta Kemerburgaz'da tam gün mesai yaptı. Kocaelispor beraberliğinin ardından tesiste vakit geçiren başkan, önce hocası Okan Buruk, sonra oyuncularla görüşerek moral verdi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINA ÖZEL PRİM

Haberde yer alan detaylarda; takımı yalnız bırakmayan sarı-kırmızılıların başkanının, Gençlerbirliği maçına özel prim belirlediği ve kesenin ağzını açtığı ifade ediliyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
