19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
2-1
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
1-2
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
1-4
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
2-1
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
0-2
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-2
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-3
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
1-1
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
1-0
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
1-2
19 Nisan
FC Porto-Tondela
2-0
19 Nisan
Braga-Famalicao
2-2
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
3-1
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
2-2
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
0-3
19 Nisan
Metz-Paris FC
1-3
19 Nisan
Nantes-Brest
1-1
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
1-2
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
1-1
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
2-0
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
1-1
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
6-0
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
3-1
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
1-0
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
1-1
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
3-1
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
1-0
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
2-1
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
2-2
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
4-2
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
1-1
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
4-3
19 Nisan
Everton-Liverpool
1-2
19 Nisan
N. Forest-Burnley
4-1
19 Nisan
M.City-Arsenal
2-1
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1
19 Nisan
Pisa-Genoa
1-2
19 Nisan
Juventus-Bologna
2-0
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
0-0

Dikkat, dikkat! Tenis dünyasında yeni savaş...

Tenis dünyasında son yıllarda yeni bir rekabet öne çıkıyor. Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz, büyük turnuvalarda sık sık karşı karşıya geliyor. Bu iki oyuncunun performansı, sporun geleceğini şekillendirecek seviyeye ulaşmış durumda.

20 Nisan 2026 06:57
Haber: Sporx.com dış haberler
Erkek tenisinde yıllarca Federer, Nadal ve Djokovic üçlüsünün belirlediği dengeler artık yerini yeni bir rekabete bırakıyor. Jannik Sinner ile Carlos Alcaraz arasında son dönemde giderek sertleşen mücadele, yalnızca maç kazananını değil, sporun geleceğini de belirleyen ana hikayeye dönüşmüş durumda.

Monte Carlo Masters 2026 finalinde Sinner'ın Alcaraz'ı mağlup etmesiyle birlikte bu rekabet yeni sezonun merkezine yerleşti. İki oyuncu, sadece kazandıkları maçlarla değil, sahaya koydukları oyun kalitesiyle de tenis dünyasında yeni bir dönemin sinyallerini veriyor.

ZİRVE YARIŞI ARTIK İKİ İSİM ÜZERİNDEN DÖNÜYOR

Son iki sezonda Grand Slam ve Masters turnuvalarına bakıldığında tablo oldukça net. Final aşamalarında sürekli karşı karşıya gelen bu iki isim, dünya sıralamasında da zirveyi paylaşmaya devam ediyor.

Bir dönem "Big Three" olarak anılan dominasyonun ardından tenis, ilk kez bu kadar belirgin şekilde iki oyuncunun etrafında şekillenmeye başladı. Bu da Sinner – Alcaraz rekabetini sadece sportif değil, tarihsel bir noktaya taşıyor.

RAKAMLAR VE BÜYÜK SAHNE PERFORMANSI

İkili bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi ve Alcaraz bu seride 10-7 önde. Ancak bu istatistiği değerli kılan nokta, maçların büyük bölümünün üst düzey turnuvalarda oynanmış olması.

Özellikle Grand Slam ve Masters seviyesinde sık sık eşleşmeleri, rekabetin "elit seviyede süreklilik" kazandığını gösteriyor.

SADECE KAZANMAK DEĞİL, OYUNU DEĞİŞTİRMEK

Bu rekabeti farklı kılan bir diğer unsur da iki oyuncunun oyun karakteri.

Alcaraz:

agresif
yaratıcı
risk alan

Sinner ise:

sistemli
disiplinli
hatasız oynamaya yakın

Bu zıt yapı, geçmişte Federer – Nadal rekabetinde görülen dinamizmi yeniden ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda modern tenis temposunun da yeni standartlarını belirliyor.

DİĞER İSİMLER HALA DENKLEMDE

Her ne kadar Djokovic, Medvedev ve Zverev gibi isimler hâlâ üst seviyede varlık gösterse de genel tablo değişmiş durumda. Turnuvaların hikayesi giderek daha fazla Sinner ve Alcaraz üzerinden okunuyor.

Bu durum, tenis dünyasında güç dengelerinin kalıcı şekilde değişmeye başladığına işaret ediyor.

BU REKABET DAHA YENİ BAŞLIYOR

Sinner – Alcaraz rekabeti henüz zirve noktasına ulaşmış değil. Ancak ortaya koydukları performans, kazandıkları kupalar ve yarattıkları etki, bu ikilinin önümüzdeki yıllarda tenis dünyasının merkezinde olacağını açık şekilde gösteriyor.

Eğer bu seviyeyi korurlarsa, tenis yeni bir "altın rekabet dönemi"ne girebilir.

Kaynaklar: Sports Illustrated, Tennis.com
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
