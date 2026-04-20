Olcay Çakır Turgut: 'Bütün olmak, aile olmak bence bu'

FIBA Kadınlar EuroLeague Women finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup eden Fenerbahçe Opet'te oyunculardan Olcay Çakır Turgut, sezon içinde bütün kupaları kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.



Olcay, Prens Felipe Salonu'ndaki mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Çok mutlu olduğunu ifade eden Olcay, "Bütün takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu kimsenin tek başına başarabileceği bir iş değil. Bütün olmak, aile olmak bence bu. Bu sene dört kupa kazandık. Türkiye Ligi'nde namağlup şampiyon olduk. EuroLeague Women'da da sadece 1 mağlubiyetimiz var, o da zorlu bir dönemdeydi. Sonuç olarak önemli olan burada kupaları almak ve eve götürmekti. Çok mutluyum. Buraya gelip bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Televizyon başında bizi destekleyenlere de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



