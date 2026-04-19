Vitor Pereira, ateş hattından çıkardı!

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Nottingham Forest ile Burnley karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Nottingham 4-1'lik skorla kazandı.
Konuk ekip Burnley, 45+2. dakikada Zian Flemming'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı.
Nottingham Forest, 62, 69 ve 77. dakikalarda Morgan Gibbs-White, 90+8. dakikada Igor Jesus'un golleriyle galibiyete uzandı.
Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Foresst, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 36 puana yükselerek bitime 5 hafta kala küme düşme hattıyla arasındaki farkı 5 puana yükseltti.
20 puanda kalan Burnley ise kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı.
Nottingham, gelecek hafta Sunderland'e konuk olacak. Burnley ise Manchester City'i ağırlayacağı maçta kazanamaması durumunda küme düşecek.
