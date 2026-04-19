Amir Murillo: 'İkinci yarıda uyuduk'

Beşiktaş forması giyen Amir Murillo, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kısa bir değerlendirmede bulunan Panamalı futbolcunun sözleri şu şekilde:
"İlk yarı çok daha iyiydik. Eksik olan sadece final paslarıydı ilk yarıda ama ikinci yarıya uyuyarak girdik. Goller yedik, daha sonra dönmeye çalıştık ama yeterli olmadı."
