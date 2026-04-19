19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
2-1
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
0-2DA
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
1-4
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
2-1
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
0-2
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-2
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-3
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
1-1
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
1-0
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
1-2
19 Nisan
FC Porto-Tondela
0-014'
19 Nisan
Braga-Famalicao
1-015'
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
3-1
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
2-2
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
0-3
19 Nisan
Metz-Paris FC
1-3
19 Nisan
Nantes-Brest
1-1
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
1-2
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
1-1
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
2-0
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
1-1
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
6-0
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
3-1
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
1-0
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
1-1
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
3-1
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
1-0
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
2-1
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
2-2
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
4-2
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
1-1
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
4-3
19 Nisan
Everton-Liverpool
1-2
19 Nisan
N. Forest-Burnley
4-1
19 Nisan
M.City-Arsenal
2-1
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1
19 Nisan
Pisa-Genoa
1-2
19 Nisan
Juventus-Bologna
1-0DA
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
0-0

Fuat Çapa: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Nisan 2026 21:02 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 21:07
Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa, Beşiktaş karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Çapa, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş galibiyetinden ötürü oyuncularını tebrik etti.

Taraftarların maç boyunca takımlarına inanılmaz destek verdiğini aktaran Çapa, "İlk devre iki taraf da dengeli oynadı. Çok fazla risk almadı ama ikinci devre oynamış olduğumuz oyun, taktiksel anlamda inanılmaz öz güven ve istekli bir oyundu. İkinci devrede gollerin ilk dakikalarda gelmesi öz güveni de artırmış oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Mutluyuz, taraftarlarımıza armağan olsun." diye konuştu.

Çapa, sakat oyuncuların takıma katılması ile birlikte daha da güçlendiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sezon başında lige iyi başlayıp sonrasında oyuncularımız sakatlık sorunu ile karşı karşıya kaldı. Uzun bir süreç yaşadık. Sakat oyuncularımızın iyileşmesi ile birlikte alternatifi çok bir kadromuz oldu. Bu sayede göze hoş gelen bir oyunu sergilemiş oluyoruz. Bundan dolayı ayrıca mutlu olduğumu da söyleyebilirim."




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
