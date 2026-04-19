1. Lig'de şampiyon Erzurumspor! Düşen son takım Serik Belediyespor!

1. Lig'in 36. haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Ligde tam 9 karşılaşma aynı anda oynandı.
ERZURUMSPOR ŞAMPİYON OLDU
5 YIL SONRA SÜPER LİG
Son iki hafta öncesi 1 puan alması halinde Süper Lig'i garantileyecek Erzurumspor, Bodrum deplasmanında istediğini aldı.
Ligin lideri Erzurumspor, Bodrum FK deplasmanında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Erzurumspor, bu sonucun ardından ligde şampiyonluğunu ilan etti. Erzurumspor, 5 yılın ardından Süper Lig'e yükseldi.
İKİNCİLİK YARIŞI
Ligde Erzurumspor'un ardından ikincilik ve Süper Lig hesapları yapan Amedspor ise Bandırmaspor deplasmanına konuk oldu. Amedspor, play-off için mücadele eden Bandırmaspor'a 2-0'lık skorla kaybetti. Bu sonucun ardından Bandırmaspor, play-off umutlarını son iki haftaya taşıdı.
Ligde Amedspor ile birlikte ikincilik hesabı yapan Esenler Erokspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. İstanbul ekibi, Amedspor'un Bandırma'da kaybetmesinin ardından ikinci sıraya yükseldi.
PLAY-OFF HATTI
1. Lig'de play-off hesapları yapan takımlardan Çorum FK, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Çorum gibi play-off hattında yer alan Pendikspor, Iğdır FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
DÜŞEN SON TAKIM SERİK BELEDİYESPOR
1. Lig'de 36. haftayla birlikte ligden düşen son takım da belli oldu. Serik Belediyespor, Manisa FK'ya deplasmanda 1-0 kaybetti. Serik Spor, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un ardından ligden düşen son takım oldu.
1. LİG'DE 36. HAFTA
Iğdır FK 1-1 Pendikspor
Bandırmaspor 2-0 Amedspor
Ümraniyespor 1-2 Van Spor
Çorum FK 3-1 Sivasspor
Bodrum FK 1-1 Erzurumspor FK
Esenler Erokspor 1-0 Ankara Keçiörengücü
İstanbulspor 3-1 Sarıyer
Boluspor 6-0 Adana Demirspor
Manisa FK 1-0 Serik
Not: Adana Demirspor'un 63 puanı silinmiştir.
1. LİG PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ERZURUMSPOR FK
|36
|23
|10
|3
|80
|25
|55
|79
|2.ESENLER EROKSPOR
|36
|21
|10
|5
|80
|33
|47
|73
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|36
|21
|9
|6
|77
|38
|39
|72
|4.ARCA ÇORUM FK
|36
|20
|7
|9
|58
|38
|20
|67
|5.SİPAY BODRUM FK
|36
|18
|9
|9
|70
|37
|33
|63
|6.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|36
|15
|14
|7
|55
|32
|23
|59
|7.ÖZBEYLİ BANDIRMASPOR
|36
|15
|11
|10
|45
|33
|12
|56
|8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|36
|14
|12
|10
|67
|41
|26
|54
|9.MANİSA FK
|36
|15
|7
|14
|51
|54
|-3
|52
|10.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|36
|13
|11
|12
|45
|41
|4
|50
|11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK
|36
|13
|10
|13
|50
|41
|9
|49
|12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|36
|13
|10
|13
|48
|49
|-1
|49
|13.SMS GRUP SARIYERSPOR
|35
|13
|7
|15
|41
|41
|0
|46
|14.BOLUSPOR
|36
|13
|6
|17
|58
|54
|4
|45
|15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|36
|12
|7
|17
|43
|46
|-3
|43
|16.İSTANBULSPOR
|35
|10
|13
|12
|43
|52
|-9
|43
|17.SERİKSPOR
|36
|10
|6
|20
|39
|70
|-31
|36
|18.SAKARYASPOR
|36
|8
|10
|18
|45
|63
|-18
|34
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|36
|1
|8
|27
|28
|97
|-69
|11
|20.ADANA DEMİRSPOR
|36
|1
|3
|32
|20
|158
|-138
|-57