1. Lig'de şampiyon Erzurumspor! Düşen son takım Serik Belediyespor!

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.ERZURUMSPOR FK 36 23 10 3 80 25 55 79 2.ESENLER EROKSPOR 36 21 10 5 80 33 47 73 3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 36 21 9 6 77 38 39 72 4.ARCA ÇORUM FK 36 20 7 9 58 38 20 67 5.SİPAY BODRUM FK 36 18 9 9 70 37 33 63 6.ATKO GRUP PENDİKSPOR 36 15 14 7 55 32 23 59 7.ÖZBEYLİ BANDIRMASPOR 36 15 11 10 45 33 12 56 8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 36 14 12 10 67 41 26 54 9.MANİSA FK 36 15 7 14 51 54 -3 52 10.ÖZBELSAN SİVASSPOR 36 13 11 12 45 41 4 50 11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK 36 13 10 13 50 41 9 49 12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 36 13 10 13 48 49 -1 49 13.SMS GRUP SARIYERSPOR 35 13 7 15 41 41 0 46 14.BOLUSPOR 36 13 6 17 58 54 4 45 15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 36 12 7 17 43 46 -3 43 16.İSTANBULSPOR 35 10 13 12 43 52 -9 43 17.SERİKSPOR 36 10 6 20 39 70 -31 36 18.SAKARYASPOR 36 8 10 18 45 63 -18 34 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 36 1 8 27 28 97 -69 11 20.ADANA DEMİRSPOR 36 1 3 32 20 158 -138 -57

1. Lig'in 36. haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Ligde tam 9 karşılaşma aynı anda oynandı.Son iki hafta öncesi 1 puan alması halinde Süper Lig'i garantileyecek Erzurumspor, Bodrum deplasmanında istediğini aldı.Ligin lideri Erzurumspor, Bodrum FK deplasmanında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.Erzurumspor, bu sonucun ardından ligde şampiyonluğunu ilan etti. Erzurumspor, 5 yılın ardından Süper Lig'e yükseldi.Ligde Erzurumspor'un ardından ikincilik ve Süper Lig hesapları yapan Amedspor ise Bandırmaspor deplasmanına konuk oldu. Amedspor, play-off için mücadele eden Bandırmaspor'a 2-0'lık skorla kaybetti. Bu sonucun ardından Bandırmaspor, play-off umutlarını son iki haftaya taşıdı.Ligde Amedspor ile birlikte ikincilik hesabı yapan Esenler Erokspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. İstanbul ekibi, Amedspor'un Bandırma'da kaybetmesinin ardından ikinci sıraya yükseldi.1. Lig'de play-off hesapları yapan takımlardan Çorum FK, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Çorum gibi play-off hattında yer alan Pendikspor, Iğdır FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.1. Lig'de 36. haftayla birlikte ligden düşen son takım da belli oldu. Serik Belediyespor, Manisa FK'ya deplasmanda 1-0 kaybetti. Serik Spor, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un ardından ligden düşen son takım oldu.Iğdır FK 1-1 PendiksporBandırmaspor 2-0 AmedsporÜmraniyespor 1-2 Van SporÇorum FK 3-1 SivassporBodrum FK 1-1 Erzurumspor FKEsenler Erokspor 1-0 Ankara Keçiörengücüİstanbulspor 3-1 SarıyerBoluspor 6-0 Adana DemirsporManisa FK 1-0 SerikNot: Adana Demirspor'un 63 puanı silinmiştir.