19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
2-190'
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
1-4
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-2
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-3
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
0-1DA
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
1-065'
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
3-190'
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
0-144'
19 Nisan
Metz-Paris FC
1-144'
19 Nisan
Nantes-Brest
1-044'
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
1-2
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
2-0
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
1-1
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
6-0
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
3-1
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
1-0
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
1-1
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
3-1
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
1-0
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
2-1
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
2-2
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
0-130'
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
4-3
19 Nisan
Everton-Liverpool
1-2
19 Nisan
N. Forest-Burnley
4-1
19 Nisan
M.City-Arsenal
1-130'
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1
19 Nisan
Pisa-Genoa
19:00
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
0-0

1. Lig'de şampiyon Erzurumspor! Düşen son takım Serik Belediyespor!

Erzurumspor, 1. Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 1. Lig'den düşen son takım ise Serik Belediyespor oldu. İşte 1. Lig'de yaşanan heyecan...

19 Nisan 2026 17:55 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 18:32
Haber: Sporx.com
1. Lig'in 36. haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Ligde tam 9 karşılaşma aynı anda oynandı.

ERZURUMSPOR ŞAMPİYON OLDU
5 YIL SONRA SÜPER LİG

Son iki hafta öncesi 1 puan alması halinde Süper Lig'i garantileyecek Erzurumspor, Bodrum deplasmanında istediğini aldı.

Ligin lideri Erzurumspor, Bodrum FK deplasmanında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Erzurumspor, bu sonucun ardından ligde şampiyonluğunu ilan etti. Erzurumspor, 5 yılın ardından Süper Lig'e yükseldi.

İKİNCİLİK YARIŞI

Ligde Erzurumspor'un ardından ikincilik ve Süper Lig hesapları yapan Amedspor ise Bandırmaspor deplasmanına konuk oldu. Amedspor, play-off için mücadele eden Bandırmaspor'a 2-0'lık skorla kaybetti. Bu sonucun ardından Bandırmaspor, play-off umutlarını son iki haftaya taşıdı.

Ligde Amedspor ile birlikte ikincilik hesabı yapan Esenler Erokspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. İstanbul ekibi, Amedspor'un Bandırma'da kaybetmesinin ardından ikinci sıraya yükseldi.

PLAY-OFF HATTI

1. Lig'de play-off hesapları yapan takımlardan Çorum FK, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Çorum gibi play-off hattında yer alan Pendikspor, Iğdır FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

DÜŞEN SON TAKIM SERİK BELEDİYESPOR

1. Lig'de 36. haftayla birlikte ligden düşen son takım da belli oldu. Serik Belediyespor, Manisa FK'ya deplasmanda 1-0 kaybetti. Serik Spor, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un ardından ligden düşen son takım oldu.

1. LİG'DE 36. HAFTA

Iğdır FK 1-1 Pendikspor
Bandırmaspor 2-0 Amedspor
Ümraniyespor 1-2 Van Spor
Çorum FK 3-1 Sivasspor
Bodrum FK 1-1 Erzurumspor FK
Esenler Erokspor 1-0 Ankara Keçiörengücü
İstanbulspor 3-1 Sarıyer
Boluspor 6-0 Adana Demirspor
Manisa FK 1-0 Serik

1. LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ERZURUMSPOR FK 36 23 10 3 80 25 55 79
2.ESENLER EROKSPOR 36 21 10 5 80 33 47 73
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 36 21 9 6 77 38 39 72
4.ARCA ÇORUM FK 36 20 7 9 58 38 20 67
5.SİPAY BODRUM FK 36 18 9 9 70 37 33 63
6.ATKO GRUP PENDİKSPOR 36 15 14 7 55 32 23 59
7.ÖZBEYLİ BANDIRMASPOR 36 15 11 10 45 33 12 56
8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 36 14 12 10 67 41 26 54
9.MANİSA FK 36 15 7 14 51 54 -3 52
10.ÖZBELSAN SİVASSPOR 36 13 11 12 45 41 4 50
11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK 36 13 10 13 50 41 9 49
12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 36 13 10 13 48 49 -1 49
13.SMS GRUP SARIYERSPOR 35 13 7 15 41 41 0 46
14.BOLUSPOR 36 13 6 17 58 54 4 45
15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 36 12 7 17 43 46 -3 43
16.İSTANBULSPOR 35 10 13 12 43 52 -9 43
17.SERİKSPOR 36 10 6 20 39 70 -31 36
18.SAKARYASPOR 36 8 10 18 45 63 -18 34
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 36 1 8 27 28 97 -69 11
20.ADANA DEMİRSPOR 36 1 3 32 20 158 -138 -57
Not: Adana Demirspor'un 63 puanı silinmiştir.

 


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
