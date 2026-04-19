Tümer Metin'den Galatasaray'ın iptal edilen golü için yorum

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1'le geçtiği karşılaşmayı NOW'de yorumladı.
"BANA GÖRE OFSAYT DEĞİL"
Galatasaray'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüne değinen Tümer Metin, "Ekrana gelen görüntülerle net ofsayt dememiz mümkün değil. Teknolojiye inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Hakem de herhalde bu sinyalin gerçek olduğuna kanaat getirip verdi.
Bana göre ofsayt değil. Gençlerbirliği oyuncusu daha önde duruyor burada. Eğer çizgiden sebep ofsayt ise kararın doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.
"BUZ GİBİ GOL GİTMİŞ"
Pozisyonla ilgili açıklamalarını sürdüren Tümer Metin, "Sallai'nin ayağından çıkarken topu Yunus'tan fotoğraftan alalım, Gençlerbirliği'nin takım kaptanı başka bir pozisyon alır. Burada Yunus'a göre pozisyon alıyor. O yüzden Sane boş kalıyor ama önüme gelen fotoğraflarda Yunus'un ofsayt olmadığını gördüğümde buz gibi gol gitmiş diyorum" şeklinde konuştu.
