19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
2-190'
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
1-4
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-2
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-3
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
0-1DA
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
1-065'
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
3-190'
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
0-144'
19 Nisan
Metz-Paris FC
1-144'
19 Nisan
Nantes-Brest
1-044'
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
1-2
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
2-0
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
1-1
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
6-0
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
3-1
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
1-0
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
1-1
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
3-1
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
1-0
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
2-1
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
2-2
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
0-130'
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
4-3
19 Nisan
Everton-Liverpool
1-2
19 Nisan
N. Forest-Burnley
4-1
19 Nisan
M.City-Arsenal
1-130'
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1
19 Nisan
Pisa-Genoa
19:00
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
0-0

Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ, son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor ve Trabzon Belediyesinin eski başkanlarından Atay Aktuğ, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

calendar 19 Nisan 2026 18:01
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Dün vefat eden Trabzonspor ve Trabzon Belediyesinin eski başkanlarından 81 yaşındaki Atay Aktuğ, düzenlenen törenlerin ardından defnedildi.

Aktuğ için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törene, Vali Tahir Şahin, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve futbolcu Okay Yokuşlu yer aldı.

Kafkas, törende yaptığı konuşmada, Atay Aktuğ'nun şehrin ve Trabzonspor'un ruhunu ve değerlerini taşıyan bir Trabzonsporlu olduğunu söyledi.

Trabzon'un önemli bir değerini kaybettiğini ifade eden Kafkas, "Formamızı giydiği yıllarda gösterdiği mücadele, kaptan olarak üstlendiği sorumluluk ve ardından yönetici, başkan olarak kulübümüze yaptığı katkılar, onun Trabzonspor'a olan bağlılığının en açık göstergesidir. Başkanlığı döneminde yaşattığı Türkiye Kupası sevinci ise önemli hatıralardan biri olarak daima yaşayacaktır." diye konuştu.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören de Aktuğ'un bordo-mavili camianın yetiştirdiği örnek bir insan olduğunu vurgulayarak, "Hayatı boyunca Trabzonspor'a ve bu şehre kattığı değerler ve bıraktığı izler asla unutulmayacaktır. Bu camianın hafızasında yer etmiş bir değer, bir gönül insanıydı. Bugün bize düşen en büyük sorumluluk onun bıraktığı değerlere sahip çıkmak ve mirasını yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE DE TÖREN DÜZENLENDİ

Aktuğ için Büyükşehir Belediyesi önünde de tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı konuşmada, Aktuğ'un şehre önemli hizmetleri olduğunu vurguladı.

Şehir adına hüzünlü bir gün yaşadıklarını dile getiren Genç, "İşte böyle iş yaparsanız, hizmet üretirseniz, şehriniz adına değer üretirseniz, şehrinize değer kazandırırsanız kalıcı olan bunlar oluyor. Sayın başkanımızda hem güzel şehrimize hizmet etti hem de güzel Trabzonspor'umuzun başarısına katkılar sağladı. Mekanı cennet olsun." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da Aktuğ'un çalışkanlığının yanı sıra beyefendi bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ederek, "Geride pırıl pırıl evlatlar bıraktı. Devlet, millet, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı. Ne yaptıysa doğru, düzgün, liyakatiyle, adaleti ve vicdanıyla yaptı. Hepimizin geride gurur duyacağı izler bıraktı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Atay Aktuğ'un cenazesi, İskenderpaşa Cami'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aktuğ'un cenazesi, Sülüklü Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Aktuğ'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
