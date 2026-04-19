Fenerbahçe Beko evinde hata yapmadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Trabzonspor'u konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 93-90 kazandı.
Fenerbahçe Beko ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, Trabzonspor son 5 maçın 4'ünden mağlup ayrıldı.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Alper Gökçebel
FENERBAHÇE BEKO: Melli 14, Jantunen 10, Tarık Biberovic 21, Hall 6, Boston Jr. 6, Baldwin 10, Onuralp Bitim 7, De Colo 9, Metecan Birsen 1, Silva 9
TRABZONSPOR: Reed 31, Delgado 15, Yeboah 16, Berk Demir 2, Taylor 4, Girard III 19, Hamm Jr.,
Ege Arar, Tinkle, Dorukhan Engindeniz 3, Alican Güney
1'İNCİ PERİYOT: 18-23
DEVRE: 41-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-70
