Barış Alper Yılmaz'ın maç sonu coşkusu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle puan farkını 4'e yükselterek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.
BARIŞ'IN COŞKUSU
Sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yolunda kritik virajı 3 puanla dönerken, futbolcular 90 dakikanın ardından büyük sevinç yaşadı.
Günün başarılı isimlerinden Barış Alper Yılmaz, kale arasındaki sarı-kırmızılı taraftarlardan dev bayrağı alarak salladı ve tribünleri coşturdu.
