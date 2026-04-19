Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik'in antrenörü ve takım arkadaşları hüzünlü.

19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
17:00
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
14:30
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
14:30
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
14:30
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
14:30
19 Nisan
Gent-St.Truiden
14:30
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
15:30
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
15:30
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
18:00
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
17:30
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
14:30
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
17:00
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
14:00
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
15:00
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
18:15
19 Nisan
Metz-Paris FC
18:15
19 Nisan
Nantes-Brest
18:15
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
16:00
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
16:00
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
16:00
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
16:00
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
16:00
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
16:00
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
16:00
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
16:00
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
16:00
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
16:30
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
16:00
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
18:30
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
16:00
19 Nisan
Everton-Liverpool
16:00
19 Nisan
N. Forest-Burnley
16:00
19 Nisan
M.City-Arsenal
18:30
19 Nisan
Cremonese-Torino
13:30
19 Nisan
Verona-AC Milan
16:00
19 Nisan
Pisa-Genoa
19:00
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
17:00

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden minik canımız Bayram Nabi Şişik'in antrenörü ve takım arkadaşları hüzünlü.

19 Nisan 2026 11:44 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 11:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik'in hafta sonları düzenli olarak gittiği futbol okulunda hüzün hakim.

Ayser Çalık Ortaokulu öğrencisi Bayram'ın saldırıda yaşamını yitirmesi, futbol okulundaki antrenörü ve takım arkadaşları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Futbol okulunda bu hafta sonu gerçekleştirilen antrenman, hüzünlü geçti.

Futbol okulunun genel koordinatörü ve antrenörü Bahtiyar Dolma, basın mensuplarına Bayram Nabi Şişik'in spor disiplini yüksek bir çocuk olduğunu söyledi.

Öğrencisinin her zaman neşeli olduğunu ifade eden Dolma, "Bayram, çok güler yüzlü bir çocuktu. Antrenman kaçırmaz, her zaman erken gelirdi. Genelde sağ bekte oynatırdım ama kendisini sola atardı. 'Hocam burada daha iyi hissediyorum.' derdi. Gülüşünden dolayı kızamazdım." dedi.

''BABASI DA 'YENİ KRAMPON ALDIM' DEMİŞTİ''

Bahtiyar Dolma, Bayram'ın derslerinde de başarılı ve öz güvenli bir öğrenci olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bayram, derslerinde de çok başarılıydı. Rabb'im cennetine alsın inşallah. Ben iyi bir Galatasaraylıyım, kendisi de çok iyi bir Fenerbahçeli. Arda Güler'i çok severdi. 'Fenerbahçe şampiyon olsun' derdi sürekli hatta buraya da üzerinde Fenerbahçe tişörtüyle gelir, sonradan bizim Inter Akademi'nin formasını giyerdi. Şampiyonluğunu da çok görmek istiyordu. Yaşasaydı şu an antrenmanda olacaktı. Dün babası da 'Yeni krampon aldım' demişti yani bugün antrenmana gelecekti. Bilmiyorum yani çok zor."

''ŞUTLARIMIZI KARŞILAŞTIRIRDIK''

Bayram Nabi'nin 9 yaşındaki takım arkadaşı Ömer Fethi Yaprak da yakın arkadaşı ile sürekli futbol üzerine konuştuklarını ve birlikte çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Arkadaşını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getiren Yaprak, "İyi bir çocuktu. Okul saldırısında maalesef hayatını kaybetti. Haberi alınca gerçekten bayağı üzüldüm. Çok seviyordum onu. Hep aynı takımdaydık. Hep böyle çalışmalar yapardık. Mekanı cennet olsun. Kendi aramızda futbol konuşur, şutlarımızı karşılaştırırdık." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
