Miguel Mendez: 'Galatasaray zorlu bir rakip'

FIBA Avrupa Ligi finalinde pazar akşamı Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Miguel Mendez, fiziksel ve mental olarak maçı kazanmaya hazır olduklarını söyledi.



Mendez ile Onar, İspanya'nın Zaragoza kentindeki Altılı Final organizasyonunun gerçekleştiği Prens Felipe Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Kazanmak için İspanya'da olduklarını ifade eden Miguel Mendez, "Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Üstümüzde Avrupa Ligi kupasını kazanma baskısı sezon boyunca vardı. Maçın öncesinde mental olarak mücadeleye hazırlanmamız bizim için çok önemli. Bu tarz mücadeleler tek maç üzerinden oynandığı için önemli olan şu anda ne olduğudur. Temiz bir oyun stilimiz var. Yaptığımız her şeyi takım halinde başarıyoruz. Rakibimiz zorlu, özellikle savunmada iyi olmalıyız. Bu sezonki başarılarımızdan oldukça memnunum Şimdi yeni bir kupa için mücadele etme zamanı." diye konuştu.



ALPERİ ONAR: "TÜRK DERBİSİ ÇOK ÖNEMLİ"



Sarı-lacivertli takımın kaptanı Alperi Onar, tekrardan finalde mücadele edecekleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Alperi, Altılı Final organizasyonunda müsabakaların tek maç üzerinden oynanmasının önemine değinerek şunları söyledi:



"Final etabında müsabakalar tek maç üzerinden oynanıyor. Bunun öneminin farkındayız. Sürprizlere her zaman açık maçlar oluyor. Odaklanmalıyız, kazanma mantalitesiyle buraya geldik. Son idmanımızı yaptık ve yarın için hazırız. Türk derbisi oynanacak olması Türk basketbolu açısından çok değerli. Derbi maçları bizim için Türkiye'de çok önemlidir. Türkiye Ligi finalinde de Galatasaray ile karşılaştık ancak orda seri halinde oynadık. Burası farklı, her şey tek maç üzerinden. Bu yüzden hazır olmalıyız."



Sarı-lacivertli taraftarları salonda görmek istediklerini vurgulayan Alperi, "Taraftarları salonda görmek bizler için çok değerli. Tüm sezon yanımızdalardı. Eminim gelemeyen herkes de evlerinden bizleri destekliyor ve izlerken mutlu oluyor. Onlar yanımızda olduğu zaman çok güçlüyüz ve atmosferimiz çok güzel oluyor. Gelebilen herkesi salona bekliyoruz. Taraftarımıza güzel bir derbi mücadelesi izletip kupayla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



