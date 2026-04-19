19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
17:00
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
14:30
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
14:30
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
14:30
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
14:30
19 Nisan
Gent-St.Truiden
14:30
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
15:30
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
15:30
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
18:00
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
17:30
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
14:30
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
17:00
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
14:00
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
15:00
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
18:15
19 Nisan
Metz-Paris FC
18:15
19 Nisan
Nantes-Brest
18:15
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
16:00
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
16:00
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
16:00
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
16:00
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
16:00
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
16:00
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
16:00
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
16:00
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
16:00
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
16:30
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
16:00
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
18:30
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
16:00
19 Nisan
Everton-Liverpool
16:00
19 Nisan
N. Forest-Burnley
16:00
19 Nisan
M.City-Arsenal
18:30
19 Nisan
Cremonese-Torino
13:30
19 Nisan
Verona-AC Milan
16:00
19 Nisan
Pisa-Genoa
19:00
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
17:00

Palandöken'de kayak sezonu uzadı

Sezonun uzadığı Palandöken'de mayıs ayı sonuna kadar kayak yapılması öngörülüyor.

19 Nisan 2026 11:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Son yağan kar ve suni karlama sistemleri sayesinde sezonun 30 Nisan'a kadar uzatıldığı Palandöken Kayak Merkezi'nde mayıs ayı sonuna kadar kayak yapılması öngörülüyor.

Erzurum Havalimanı'na 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla adından söz ettiriyor.

Sezonu en erken açıp en geç kapatan merkezlerden biri olan Palandöken'de uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapma imkanı bulan kayakseverler, ayrıca rengarenk ışıklandırılmış pistlerde gece kayağı da yapabiliyor.

Dağın rakımı, panoramik yapısı, teknik yatırımlar ve özverili çalışmalar sayesinde yağış olmasa dahi sezonun ilkbahar mevsiminde de devam ettiği merkezde, turistler güneşli havada kayak yapma deneyimi yaşıyor.

Her geçen yıl daha çok kayakseverin tercih ettiği Palandöken'de 15 Nisan'da kapatılması beklenen sezon, son yağan karın yanında suni karlama sistemleri başta olmak üzere gerçekleşen yatırımlar sayesinde 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Tüm pistleri açık olan merkezin kuzey alanlarındaki pistlerinin ise profesyoneller için mayıs ayı sonuna kadar uzatılabileceği öngörülüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, basın mensuplarına 2025-2026 sezonunda çok bereketli bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Sezonu yalnızca kışla sınırlandırmadıklarını, kayak merkezinde bahar kayak sezonunu başlattıklarını anlatan Aynalı, "Şu an sezon kapanmadı ama bu dönem tamamen kapandığında 3 milyon sayısına yaklaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Aynalı, şöyle devam etti:

"Birçok kayaksever 15 Nisan'a kadar kayak yapılabilirliğini bildiği için rezervasyonlarını ona göre yapmışlardı ama şu an 15 Nisan'ı geçmemize rağmen bütün pistlerimiz açık. Kayak sezonu dolu dolu baharda da devam ediyor. Bundan sonraki yıllar içinde kayakseverlere planlamalarını artık bahar ayında da yapmalarını öneriyoruz. Bu sezon yaklaşık 40 ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Sezonu 30 Nisan'a kadar uzattık. Kayak yapma gün sayımız 150 günü de geçecek. 30 Mayıs'a kadar yukarı pistlerimizde açık olacak. Burada spor kulüplerimiz, kayak sporcularımız antrenmanlarına devam edebilecek. Bütün kayak kulüplerimiz, kayak sporcularımız, antrenmanlarını Palandöken için mayıs ayının sonuna kadar çalışmalarını çok rahatlıkla yapabilir."

Sezonun uzatılmasında altyapı ve üstyapı yatırımlarına dikkati çeken Aynalı, 2016'da Erzurum Büyükşehir Belediyesinin devraldığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 10 yıl içinde çok önemli yatırımların yapıldığını anlattı.

- "Suni karlamalar bize çok büyük bir avantaj sağlıyor"

Yapılan yatırımların karşılığını almaya başladıklarına işaret eden Aynalı, "Pistleri, kar yağdığında hemen hazırlama imkanına sahibiz. Suni karlama kapasitemizi artırdık. Bu sezon bu kapasiteyi artırarak yüksek kesimli pistlerimizde de suni karlama sistemleri kurduk. Olmayan yerlerde de sonraki sezon için yatırım programımıza aldık ve onları da yapacağız. Suni karlamalar bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bunlar haliyle kayak sezonunu uzatıyor." diye konuştu.

Aynalı, "Dünyada şu an birçok kayak merkezi sezonu kapattı. Yine ülkemizde de birçok kayak merkezi sezonu kapattı ama Palandöken'de kayak sezonu devam ediyor. Bütün pistlerimiz açık." dedi.

Sezonun uzatılmasının kentin turizmini olumlu yönde etkileyeceğini dile getiren Aynalı, oteller, tur operatörleri ve seyahat acentelerinin artık buna göre planlamalarını yapacaklarını sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
