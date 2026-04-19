19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
17:00
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
14:30
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
14:30
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
14:30
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
14:30
19 Nisan
Gent-St.Truiden
14:30
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
15:30
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
15:30
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
18:00
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
17:30
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
14:30
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
17:00
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
14:00
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
15:00
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
18:15
19 Nisan
Metz-Paris FC
18:15
19 Nisan
Nantes-Brest
18:15
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
16:00
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
16:00
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
16:00
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
16:00
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
16:00
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
16:00
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
16:00
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
16:00
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
16:00
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
16:30
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
16:00
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
18:30
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
16:00
19 Nisan
Everton-Liverpool
16:00
19 Nisan
N. Forest-Burnley
16:00
19 Nisan
M.City-Arsenal
18:30
19 Nisan
Cremonese-Torino
13:30
19 Nisan
Verona-AC Milan
16:00
19 Nisan
Pisa-Genoa
19:00
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
17:00

İzmirli öğrencilerin hayali gerçeğe dönüştü

Buca Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulunda eğitim gören 12 öğrenci "Bir Hayalim Var" projesi kapsamında geçtiğimiz hafta Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını locadan takip etti.

19 Nisan 2026 10:45 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 10:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İzmir'in Buca ilçesinde eğitim gören Beşiktaş taraftarı 12 ortaokul öğrencisi, okullarındaki sosyal sorumluluk projesi sayesinde takımlarının maçını stadyumda izleme imkanı buldu.

Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulunda "Bir Hayalim Var" projesi kapsamında okul koridoruna dilek kutuları yerleştirildi.

Kutuya atılan notları inceleyen okul idaresi, 12 öğrencinin dileğinin Beşiktaş'ın bir maçını Tüpraş Stadyumu'nda izlemek olduğunu belirledi. Okul yönetimi Bırakmam Seni 1903 Derneği ile temasa geçerek durumu iletti.

Derneğin, kulüp yöneticileriyle görüşmesinin ardından 12 öğrenci İstanbul'a davet edildi. Minibüsle kente giden öğrenciler, Deniz Müzesi'ni ziyaret etti ve ardından Tüpraş Stadı'na geçti. Kulüp müzesini gezen öğrenciler, Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını locadan takip etti.

Okul müdürü Betül Topcuoğlu, basın mensuplarına verdiği demeçte projenin çocukların hayallerini gerçekleştirmek üzerine kurgulandığını dile getirerek, sabahın erken saatlerinde başlayan yolculuğun öğrencilerin mutluluğuyla taçlandığını kaydetti.

Stadyumda duygusal anlar yaşandığını belirten Topcuoğlu, "Çocuklarımız Beşiktaş ile ilgili her şeyi yakından görme şansı buldu. Kulüp yönetimi bizi çok güzel ağırladı, çocuklarımıza hediyeler verildi. Atmosferi yaşamak hepimizi çok mutlu etti. Gerçekten duygulu anlar yaşandı. Hem öğrencilerimiz hem de bizim için unutulmaz bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Duru Gürpınar, sahayı gördüğünde inanamadığını ifade ederek, "Bütün hafta bir engel çıkacağını ve gidemeyeceğimizi sanmıştım. O tribüne girmek, maçı izlemek enfes bir duyguydu." dedi.

Öğrenci İşrak Akgüç de hayalinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ve stadyumda gözlerinin dolduğunu dile getirdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.