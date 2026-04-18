18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
1-290'
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
2-2
18 Nisan
Angers-Le Havre
1-190'
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-0
18 Nisan
Roma-Atalanta
0-08'
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-2
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
1-3
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Tottenham 90+5'te yıkıldı, ateş hattında kaldı!

İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Tottenham, Brighton karşısında iki kez öne geçti ama skoru koruyamadı. Böylece ateş hattında kaldı.

18 Nisan 2026 21:39 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 21:40
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'de 33. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Tottenham ile Avrupa iddiasını sürdürebilmek isteyen Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Tottenham maçı kazanmaya çok yakınken, 90+5'te kalesini koruyamadı ve mücadele 2-2 bitti

Tottenham'ın gollerini 39. dakikada Pedro Porro ve 77. dakikada Xavi Simons kaydetti.

Brighton & Hove Albion'ın golleri 45. dakikada Kaoru Mitoma ve 90+5. dakikada Georginio Rutter'den geldi.

Konuk ekip Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu beraberlik sonrası ateş hattında kalan Tottenham 31 puanla haftayı kapattı. Brighton da puanını 47'ye yükseltti.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Wolverhampton'a konuk olacak. Brighton & Hove Albion, Chelsea'yi ağırlayacak.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.