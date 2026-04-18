Hakan Safi: 'Galatasaray kimyayı değiştirir'

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Yüksek Divan Kurulu'nda konuştu.
Hakan Safi'nin sözleri şu şekilde:
"Sabahtan beri hepimiz konuşuyor, dile getiriyoruz. Dün akşam Rizespor maçı vardı ve biz de maçtaydık. Hepimiz çok üzüldük taraftarımız gibi. Üzüntülüyüz, acımız büyük ama Fenerbahçe'nin olduğu yerde umut vardır.
"DERBİ KİMYAYI DEĞİŞTİRİR"
Rakiplerimizin, basının önünde tartışmak biz Fenerbahçeliler'e yakışmıyor. Arkalarda, başka toplantılarda konuşuruz ama burada yapmanın bize yakıştığını düşünmüyorum. Hala federasyon kupası, lig var. Bir Galatasaray galibiyeti bile camianın kimyasını değiştirir. Bugün birlik olma zamanı. Eleştirimizi sezon sonunda yaparız. Rakiplerimize kendimizi güldürmeyelim, rica ediyorum. Tabii ki eleştirelim ama hiç kimsenin bizi karalamasına, eleştirmesine izin vermeyelim.
Bu futbolcular, bizi Galatasaray maçında onurlandıracaklar, buna inanıyorum. Bu futbolcular, Süper Kupa'yı kazandılar. İsterlerse kazanırlar, onlar isteyecekler, biz de destek olacağız. Daha konsantre olacaklar ve göreceksiniz ve hepimiz bu keyfi yaşayacağız.
"YÖNETİME DESTEK OLALIM"
4 maç kaldı. Bu yönetime destek olalım. Bugün seçim konuşmanın bir anlamı yok. Bize düşen, yönetimi desteklemektir. Kulübümüzü, yönetimimizi destekleyelim. Kim ne konuşursa, 4 hafta konuşur.
Önümüzdeki maçlara konsantre olalım. Eleştiri dozunu doğru şekilde kullanalım. Sandık kurulduğu zaman da herkes hesabını verir. Yönetimleri desteklemeye devam edelim.
Konyaspor ve ondan sonra Galatasaray maçı var. Benimle ilgili düşen bir şey varsa, benden istenen bir şey varsa, geçmişte yaptığım gibi bugün de yapmaya devam edeceğim.
Fenerbahçe umut demektir. Biz bitti demeden bu iş bitmez."
