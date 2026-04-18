18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
14:30
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
16:00
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
14:30
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
16:30
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
16:30
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
16:30
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
0-02'
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Hakan Safi: "Galatasaray kimyayı değiştirir"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Nisan 2026 13:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Yüksek Divan Kurulu'nda konuştu.

Hakan Safi'nin sözleri şu şekilde:

"Sabahtan beri hepimiz konuşuyor, dile getiriyoruz. Dün akşam Rizespor maçı vardı ve biz de maçtaydık. Hepimiz çok üzüldük taraftarımız gibi. Üzüntülüyüz, acımız büyük ama Fenerbahçe'nin olduğu yerde umut vardır.

"DERBİ KİMYAYI DEĞİŞTİRİR"

Rakiplerimizin, basının önünde tartışmak biz Fenerbahçeliler'e yakışmıyor. Arkalarda, başka toplantılarda konuşuruz ama burada yapmanın bize yakıştığını düşünmüyorum. Hala federasyon kupası, lig var. Bir Galatasaray galibiyeti bile camianın kimyasını değiştirir. Bugün birlik olma zamanı. Eleştirimizi sezon sonunda yaparız. Rakiplerimize kendimizi güldürmeyelim, rica ediyorum. Tabii ki eleştirelim ama hiç kimsenin bizi karalamasına, eleştirmesine izin vermeyelim.

Bu futbolcular, bizi Galatasaray maçında onurlandıracaklar, buna inanıyorum. Bu futbolcular, Süper Kupa'yı kazandılar. İsterlerse kazanırlar, onlar isteyecekler, biz de destek olacağız. Daha konsantre olacaklar ve göreceksiniz ve hepimiz bu keyfi yaşayacağız.

"YÖNETİME DESTEK OLALIM"

4 maç kaldı. Bu yönetime destek olalım. Bugün seçim konuşmanın bir anlamı yok. Bize düşen, yönetimi desteklemektir. Kulübümüzü, yönetimimizi destekleyelim. Kim ne konuşursa, 4 hafta konuşur.

Önümüzdeki maçlara konsantre olalım. Eleştiri dozunu doğru şekilde kullanalım. Sandık kurulduğu zaman da herkes hesabını verir. Yönetimleri desteklemeye devam edelim.

Konyaspor ve ondan sonra Galatasaray maçı var. Benimle ilgili düşen bir şey varsa, benden istenen bir şey varsa, geçmişte yaptığım gibi bugün de yapmaya devam edeceğim.

Fenerbahçe umut demektir. Biz bitti demeden bu iş bitmez."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
