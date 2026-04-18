18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
14:30
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
16:00
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
14:30
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
16:30
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
16:30
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
16:30
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
13:30
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Beşiktaş'ta sol kanat gündemi: Souffian El Karouani

Beşiktaş, Utrecht'te forma giyen Souffian El Karouani için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, sezon sonu boşa çıkacak oyuncuya bonuslar dahil 3 yıllık 9 milyon Euro'luk teklif yaptı. El Karouani, daha önce Fenerbahçe'nin de radarına girmişti.

calendar 18 Nisan 2026 10:37
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Bu sezon zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlılar daha önce de Fenerbahçe ile ismi anılan Utrecht'in Faslı sol kanat oyuncusu Souffian El Karouani için ilk hamleyi yaptı.

FENERBAHÇE'DE İSTEMİŞTİ
Beşiktaş Yönetimi, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ile bir araya geldi ve teklifini yaptı. Kartal, başarılı futbolcuya 3 yıl için bonuslarla birlikte 9 milyon Euro teklif yaptı.

PERFORMANSI
Utrecht ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu, bu sezon 44 karşılaşmada 3 gol atarken 16 da asist yaptı. El Karouani, 6 kez de Fas Milli Takım formasını giydi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
