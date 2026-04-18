Beşiktaş'ta sol kanat gündemi: Souffian El Karouani

Beşiktaş, sezon sonu boşa çıkacak Utrecht'in Faslı sol kanadı El Karouani'ye 3 yıl için bonuslarla birlikte 9 milyon Euro teklif etti.
Bu sezon zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi.
Siyah-beyazlılar daha önce de Fenerbahçe ile ismi anılan Utrecht'in Faslı sol kanat oyuncusu Souffian El Karouani için ilk hamleyi yaptı.
FENERBAHÇE'DE İSTEMİŞTİ
Beşiktaş Yönetimi, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ile bir araya geldi ve teklifini yaptı. Kartal, başarılı futbolcuya 3 yıl için bonuslarla birlikte 9 milyon Euro teklif yaptı.
PERFORMANSI
Utrecht ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu, bu sezon 44 karşılaşmada 3 gol atarken 16 da asist yaptı. El Karouani, 6 kez de Fas Milli Takım formasını giydi.
