Serinin ilk maçı Boston Celtics'in

NBA Doğu Konferansı Play-Off 1. Tur ilk maçında Boston Celtics ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. TD Garden'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Celtics, 123-91'lik skorla kazandı.



Maçın başından itibaren üstün bir oyun ortaya koyan ve farkı çift hanelere taşıyan Celtics, ikinci çeyrekle birlikte maçı kopardı ve seride 1-0 öne geçti.



Boston Celtics'te Jayson Tatum 25 sayı 11 ribaund, Jaylen Brown 26 sayı ile galibiyetin mimarları oldu.



Philadelphia'da Tyrese Maxey 21 sayı ile mücadele etti. Philadelphia forması giyen milli pivotumuz Adem Bona, maçta 14 dakika süre aldı ve 3 sayı 3 ribaund ile oynadı.



Serinin ikinci maçı yine TD Garden'dan 22 Nisan Çarşamba TSİ 02.00'de oynanacak.



