Fenerbahçe Opet, lige ve Avrupa'ya damga vurdu!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women'da 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı.



İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6'lı final organizasyonuna yarı finalden katılmaya hak kazanan Fenerbahçe Opet, bu turda İspanya'nın Spar Girona takımını 76-59 yenerek adını finale yazdırdı ve Galatasaray Çağdaş Faktoring ile eşleşti.



Türk finalinde Galatasaray'ı 68-55'lik skorla geçen sarı-lacivertliler, böylece tarihinde 3. kez Avrupa'nın kulüpler düzeyinde "bir numaralı" organizasyonunda zirveye çıktı.



Sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyonda oynadığı 16 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı.



Lige ve Avrupa'ya damga vurdu



Fenerbahçe Opet, bu sezon Türkiye ve Avrupa'da büyük başarı elde etti.



Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.



Son olarak Avrupa Ligi kupasını da müzesine götüren sarı-lacivertliler, bu sezon 4. kez kupa sevinci yaşamış oldu.



