Anthony Nwakaeme: 'Bugünü geçmişte bırakacağız'

Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçının ardından konuştu.
Anthony Nwakaeme, "2 haftada kaybedilmiş 4 puan elbette iyi bir durum değil. Bu maç özelinde hem biz hem de taraftarlar her şeyini vermeye çalıştı. Çok üzücü bir durum. Bizim adımıza iyi değil ama futbolda bunlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor. Samsunspor maçına odaklanmamız ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.
Tecrübeli futbolcu, "Maç maç değerlendirmemiz gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz, bugün de kazanmak istiyorduk ama şu anda bu maç geçti. Devam etmemiz gerekiyor. Oynayacağımız her maçtan 3 puan almaya çalışıyoruz. Şu anda yapmamız gereken, maç maç devam etmek. Bugünü geçmişte bırakacağız ve kalan maçlara odaklanacağız. 4'te 4 yapabiliriz ama kolay olmayacak. Her maçı kendi içinde değerlendirip bir sonraki maça odaklanacağız. Bu maç geçti ve önümüze bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
