19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
2-1
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
0-2DA
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
1-4
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
2-1
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
0-2
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-2
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-3
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
1-1
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
1-0
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
1-2
19 Nisan
FC Porto-Tondela
0-014'
19 Nisan
Braga-Famalicao
1-015'
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
3-1
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
2-2
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
0-3
19 Nisan
Metz-Paris FC
1-3
19 Nisan
Nantes-Brest
1-1
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
1-2
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
1-1
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
2-0
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
1-1
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
6-0
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
3-1
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
1-0
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
1-1
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
3-1
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
1-0
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
2-1
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
2-2
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
4-2
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
1-1
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
4-3
19 Nisan
Everton-Liverpool
1-2
19 Nisan
N. Forest-Burnley
4-1
19 Nisan
M.City-Arsenal
2-1
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1
19 Nisan
Pisa-Genoa
1-2
19 Nisan
Juventus-Bologna
1-0DA
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
0-0

Trabzonspor'a evinde 90+3 şoku!

Trabzonspor, sahasında ağırladığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 19 Nisan 2026 21:57 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 22:31
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor'a evinde 90+3 şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Papara Park'taki maç 1-1 tamamlandı.

Trabzonspor, 73. dakikada Felipe Augusto ile 1-0 öne geçti. Başakşehir'in golünü 90+3. dakikada Davie Selke attı.

Milli aradan Galatasaray galibiyetiyle birlikte iyi bir dönüş yapan Trabzonspor, ligde daha sonra oynadığı iki maçta berabere kaldı. Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini dört maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 65, Başakşehir 48 puana yükseldi.

Trabzonspor, hafta arasında perşembe günü Türkiye Kupası maçında Samsunspor deplasmanına gidecek. Bordo-mavililer, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.



PAUL ONUACHU GERİ DÖNDÜ

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli'nin yokluğunda geçen hafta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Paul Onuachu'ya ilk 11'de görev verdi.

Karadeniz ekibinde, kart cezalısı Folcarelli'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Visca ve Taha Emre İnce maç kadrosunda yer almadı.

ERNEST MUÇI KADRODA

Trabzonspor'da Ernest Muçi, 2 hafta aradan sonra kadroya dahil edildi.

En son ligin 27. haftasında ikas Eyüpspor maçında forma giydikten sonra sakatlanan bordo-mavili futbolcu, Galatasaray ve Corendon Alanyaspor maçının ardından kadroya alınarak yedek kulübesinde oturdu.

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray maçındaki tribün olayları sonrası yaklaşık 34 bin taraftarının kartlarının bloke olması nedeniyle bilet fiyatlarında düzenleme yapan Trabzonspor Yönetim Kurulu, tribünleri doldurmayı başardı.

Batı tribün için 200, Doğu tribün için 10, güney ve kale arkası tribünler için 5 lira olarak bilet fiyatlarının açıklamasının ardından biletleri kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, dağıtılan Türk ve Trabzonspor bayraklarıyla takımlarını destekledi.



ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar ve bordo-mavili kulübün eski başkanlarından Atay Aktuğ'un vefatı nedeniyle karşılaşma öncesinde stadyumda planlanan tüm müzik yayınları ve eğlence odaklı tüm etkinlikler iptal edildi.

Taraftarlar, Kahramanmaraş'taki olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin ile eski başkan Atay Aktuğ'un fotoğraflarının yer aldığı pankartları maraton tribüne astı.

Trabzonspor futbolcular ısınmaya Atay Aktuğ'un fotoğrafının yer aldığı siyah tişört ile çıktı.

Her iki takım seremoniye 'Kaybettiğimiz her çocuk kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun." yazılı pankart ile çıktı. Maç öncesi de saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Yusuf Sarı'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Opoku'nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

18. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa şutunda yerden seken top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

27. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pina, topu ceza alanı son çizgisine yakın olan Augusto'ya aktardı. Bu futbolcunun pasında yakın mesafeden Onuachu'nun dokunduğu meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

36. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu yakın mesafeden önünde bulan Onur Bulut'un şutunda kaleci Onana, yerden gelen meşin yuvarlağı yatarak kornere çeldi.

41. dakikada Zubkov'un soldan kullandığı köşe atışında, savunmadan seken topu yakın mesafeden Savic, sert bir şutla kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

57. dakikada Zubkov'un ceza alanı hemen dışından şutunda savunmaya çarpan top yandan kornere gitti.

59. dakikada Nwakaeme'nin pasında altıpas içinde savunmada Duarte'nin ters vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

73. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıdığı topu Augusto'nun önüne bıraktı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde yerden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0

89. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde topla buluşan Augusto'nun yerden şutunda, kaleci Muhammed Şengezer, topu çeldi.

90+3. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Kazımcan'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak çizgiyi geçti: 1-1

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Papara Park

Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Oulai (Dk. 89 Bouchouari), Zubkov (Dk. 82 Okay Yokuşlu), Nwakaeme (Dk. 69 Lovik), Augusto, Onuachu

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş (Dk. 75 Onur Ergün), Yusuf Sarı (Dk. 80 Fayzullayev), Brnic (Dk. 67 Harit), Shomurodov (Dk. 75 Da Costa), Bertuğ Yıldırım (Dk. 75 Selke)

Goller: Dk. 73 Augusto (Trabzonspor) Dk. 90+3 Selke (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 66 Opoku, Dk. 88 Fayzullayev (RAMS Başakşehir)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.