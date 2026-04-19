Trabzonspor'a evinde 90+3 şoku!

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Papara Park'taki maç 1-1 tamamlandı.
Trabzonspor, 73. dakikada Felipe Augusto ile 1-0 öne geçti. Başakşehir'in golünü 90+3. dakikada Davie Selke attı.
Milli aradan Galatasaray galibiyetiyle birlikte iyi bir dönüş yapan Trabzonspor, ligde daha sonra oynadığı iki maçta berabere kaldı. Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini dört maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 65, Başakşehir 48 puana yükseldi.
Trabzonspor, hafta arasında perşembe günü Türkiye Kupası maçında Samsunspor deplasmanına gidecek. Bordo-mavililer, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
PAUL ONUACHU GERİ DÖNDÜ
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke, kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli'nin yokluğunda geçen hafta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Paul Onuachu'ya ilk 11'de görev verdi.
Karadeniz ekibinde, kart cezalısı Folcarelli'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Visca ve Taha Emre İnce maç kadrosunda yer almadı.
ERNEST MUÇI KADRODA
Trabzonspor'da Ernest Muçi, 2 hafta aradan sonra kadroya dahil edildi.
En son ligin 27. haftasında ikas Eyüpspor maçında forma giydikten sonra sakatlanan bordo-mavili futbolcu, Galatasaray ve Corendon Alanyaspor maçının ardından kadroya alınarak yedek kulübesinde oturdu.
TRİBÜNLER DOLDU
Galatasaray maçındaki tribün olayları sonrası yaklaşık 34 bin taraftarının kartlarının bloke olması nedeniyle bilet fiyatlarında düzenleme yapan Trabzonspor Yönetim Kurulu, tribünleri doldurmayı başardı.
Batı tribün için 200, Doğu tribün için 10, güney ve kale arkası tribünler için 5 lira olarak bilet fiyatlarının açıklamasının ardından biletleri kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.
Taraftarlar, dağıtılan Türk ve Trabzonspor bayraklarıyla takımlarını destekledi.
ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ
Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar ve bordo-mavili kulübün eski başkanlarından Atay Aktuğ'un vefatı nedeniyle karşılaşma öncesinde stadyumda planlanan tüm müzik yayınları ve eğlence odaklı tüm etkinlikler iptal edildi.
Taraftarlar, Kahramanmaraş'taki olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin ile eski başkan Atay Aktuğ'un fotoğraflarının yer aldığı pankartları maraton tribüne astı.
Trabzonspor futbolcular ısınmaya Atay Aktuğ'un fotoğrafının yer aldığı siyah tişört ile çıktı.
Her iki takım seremoniye 'Kaybettiğimiz her çocuk kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun." yazılı pankart ile çıktı. Maç öncesi de saygı duruşunda bulunuldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Yusuf Sarı'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Opoku'nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
18. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa şutunda yerden seken top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
27. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pina, topu ceza alanı son çizgisine yakın olan Augusto'ya aktardı. Bu futbolcunun pasında yakın mesafeden Onuachu'nun dokunduğu meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
36. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu yakın mesafeden önünde bulan Onur Bulut'un şutunda kaleci Onana, yerden gelen meşin yuvarlağı yatarak kornere çeldi.
41. dakikada Zubkov'un soldan kullandığı köşe atışında, savunmadan seken topu yakın mesafeden Savic, sert bir şutla kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir 1-1 berabere kaldı.
57. dakikada Zubkov'un ceza alanı hemen dışından şutunda savunmaya çarpan top yandan kornere gitti.
59. dakikada Nwakaeme'nin pasında altıpas içinde savunmada Duarte'nin ters vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
73. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıdığı topu Augusto'nun önüne bıraktı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde yerden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0
89. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde topla buluşan Augusto'nun yerden şutunda, kaleci Muhammed Şengezer, topu çeldi.
90+3. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Kazımcan'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak çizgiyi geçti: 1-1
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Stat: Papara Park
Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Oulai (Dk. 89 Bouchouari), Zubkov (Dk. 82 Okay Yokuşlu), Nwakaeme (Dk. 69 Lovik), Augusto, Onuachu
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş (Dk. 75 Onur Ergün), Yusuf Sarı (Dk. 80 Fayzullayev), Brnic (Dk. 67 Harit), Shomurodov (Dk. 75 Da Costa), Bertuğ Yıldırım (Dk. 75 Selke)
Goller: Dk. 73 Augusto (Trabzonspor) Dk. 90+3 Selke (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 66 Opoku, Dk. 88 Fayzullayev (RAMS Başakşehir)
