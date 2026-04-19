Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.



Başakşehir forması giyen Onur Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



Maç hakkında konuşan Onur Bulut, "Zor bir maçtı. Böyle olacağını da biliyorduk. İlk yarıda çok iyi bir maç çıkardık. İkinci yarıda biraz daha oyun Trabzonspor'a geçti ama her şeyimizi vererek buradan 1 puanla ayrıldık." dedi.



Lig'deki hedefleri için tecrübeli savunma oyuncusu, "Dört hafta kaldı. Türkiye Ligi'nde son haftalarda neyin ne olacağı belli olmuyor. Kimler kimleri yeniyor, düşme hattındakiler zorluyor, biz de aynı şekilde şu anda hedefimiz beşinci kalmak. İlerleyebildiğimiz kadar da ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

