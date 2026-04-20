Derya Cebecioğlu: 'Bu şekilde veda ettiğim için çok mutluyum'

VakıfBank'ın milli oyuncusu Derya Cebecioğlu, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu dile getirdi.



Play-off final serisinde çok inişler ve çıkışlar yaşandığını aktaran Derya, "Çok mutlu ve gururluyum. Takım olarak bunların üstesinden gelmeyi bildik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hepsinin yüreğine ve emeğine sağlık. Aynı zamanda bu forma ile bu sahada son maçımdı. Kupayla taçlandırdığım için ekstra mutlu ve gururluyum. Bu şekilde veda ettiğim için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.



CEV Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyonluk özlemine son vermek istediklerini vurgulayan milli voleybolcu, hedeflerinin İstanbul'da kupayı kaldırmak olduğunu kaydetti.



