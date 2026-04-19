Euroleague şampiyonu Fenerbahçe

FIBA Kadınlar Euroleague finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring 68-55'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.



İspanya'nın Zaragoza kentinde oynanan finali kazanan Fenerbahçe Opet, tarihinde üçüncü kez Euroleague kupasını kazanmayı başardı.



GALATASARAY'A KARŞI YEDİDE YEDİ



Fenerbahçe Opet, bu sezon Galatasaray Çağdaş Faktoring'e karşı oynadığı 7 maçın tamamını kazandı.



GALATASARAY İLK KEZ FİNALİ KAYBETTİ



Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ikinci Euroleague finalinde ilk kez kaybetti.



MAÇIN ÖYKÜSÜ



Türk finalinde ilk çeyrek, tarafların boş hücumlarıyla başladı. 3. dakikaya Fenerbahçe Opet, Allemand'ın serbest atışlardan bulduğu basketlerle 4-3 önde girdi. İki taraf da üç sayılık basketlerde başarılı olamazken Galatasaray Çağdaş Faktoring, pota altında etkili savunmasıyla ön plana çıktı. Williams'ın basketinin ardından 12-8 geriye düşen sarı-lacivertliler, mola aldı. Moladan Meesseman ile etkili dönen Fenerbahçe Opet, ilk periyodu 17-16 önde bitirdi.



İkinci çeyrek, Türk temsilcilerinin karşılıklı 3 sayılık basketleriyle başladı. 8 sayılık seri yakalayan sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada skoru 27-25'e getirerek öne geçti. Boyalı alanı etkili kullanan Fenerbahçe Opet, Rupert ile sayılar bulurken ilk yarı sarı-lacivertli takımın 37-32 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Allemand'ın üç sayılık basketleriyle üçüncü periyoda iyi başlayan taraf Fenerbahçe Opet oldu. Çeyreğin ortalarında taraflar, pota altından sayı bulurken sarı-lacivertliler, 25. dakikaya 47-41 önde girdi. Williams ve Smalls ile farkı kapatmaya çalışan Galatasaray Çağdaş Faktoring'in çabası yeterli olmadı ve Fenerbahçe Opet, son çeyreğe 51-45 önde gitti.



Dördüncü periyoda Fenerbahçe Opet'in rahat başlayıp farkı açmasıyla (58-49) sarı-kırmızılılar, molaya gitti. Allemand'ın 3 sayılık atışıyla 35. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı çift hanelere çıkarttı: 61-49. Rahat oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, maçı 68-55 kazandı ve Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.



Salon: Prens Felipe



Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Petar Pesic (Sırbistan), Juozas Barkauskas (Litvanya)



Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 8, Williams 15, Derin Erdoğan 5, Johannes 12, Kuier 10, Gökşen Fitik 3, Elif Bayram 2



Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 2, Williams 4, Meesseman 20, Allemand 13, Stewart 9, Olcay Çakır Turgut 4, Rupert 16



1. Periyot: 16-17



Devre: 32-37



3. Periyot: 45-51







