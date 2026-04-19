PSG'ye Olimpik Lyon tokadı

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Paris Saint-Germain ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Olimpik Lyon 2-1'lik skorla kazandı.
Olimpik Lyon'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Endrick ve 18. dakikada Afonso Moreira kaydetti.
PSG'de Gonçalo Ramos, 33. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Ev sahibinin tek golü 90+3. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi.
Olimpik Lyon ise üst üste ikinci galibiyetini alarak 54 puanla 3. sıraya tırmandı.
PSG, gelecek hafta Nantes'i ağırlayacak. Lyon ise evinde Auxerre'i konuk edecek.
