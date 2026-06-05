Al-Ahli'den Merih Demiral paylaşımı!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin Merih Demiral transferini açıkladığı sözlerin ardından Al-Ahli, milli futbolcu ile ilgili paylaşım yaptı.

calendar 05 Haziran 2026 00:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Al-Ahli'den Merih Demiral paylaşımı!
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Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin milli futbolcu Merih Demiral'ın transferini açıkladığı sözleri gündem yaratırken, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Hakan Safi, yaptığı açıklamada, "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek! Merih Demiral'a teşekkür ederim! Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim!" ifadelerini kullanmıştı.

AH AHLI'DEN CEVAP GELDİ

Bu açıklamaların ardından Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli, milli stoperin fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Suudi Arabistan temsilcisi paylaşımında, "Demiral baştan sona Al Ahli'li" ifadelerini kullandı.



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