İstanbulspor, Sarıyer'i uzatmalarda devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor, 3-1'lik skorla kazandı.



İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Alieu Cham, 90+1. dakikada Duran Şahin ve 90+7. dakikada Muhammed Mert kaydetti. Sarıyer'in tek golü ise 45. dakikada Andre Poko'dan geldi.



Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 46'ya yükseltirken, Sarıyer de 46 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor deplasmanda Vanspor FK ile karşılaşacak. Sarıyer ise sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek.



