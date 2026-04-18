Leipzig, Frankfurt engelini de aştı!

Almanya 1. Bundesliga'nın 30. haftasında Eintracht Frankfurt ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Leipzig 3-1'lik skorla kazandı.



Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Yan Diomande, 70. dakikada Antonio Nusa ve 81. dakikada Conrad Harder kaydetti.



Frankfurt'un tek golü 34. dakikada Hugo Larsson kaydetti.



Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun, 64. dakikada oyuna dahil oldu.



Leipzig'in Göztepe'den transferi Romulo maça ilk 11'de başladı ve 79 dakika sahada kaldı.



Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Leipzig, puanını 59'a yükseltti. Son 4 maçında 1 kez kazanabilen Frankfurt ise 42 puanda kaldı.



Leipzig, gelecek hafta Union Berlin'i konuk edecek. Frankfurt ise Augsburg deplasmanına gidecek.



