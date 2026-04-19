Serdar Dursun'un minik taraftara yaptığı jest gündem oldu

Göztepe maçında son dakika golünü eski bir telefonla kaydeden Kocaelisporlu çocuk, Serdar Dursun'un dikkatini çekti.



Kocaelispor'un Göztepe karşısında son dakikada kazandığı penaltı golünü küçük tuşlu telefonuyla kaydetmeye çalışan çocuk taraftar, sosyal medyada gündem oldu.



Görüntüler kısa sürede yayılırken, golün sahibi Serdar Dursun da videoya kayıtsız kalmadı.



Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tesise gel, beni bul kardeşim" ifadelerini kullanarak Kocaelisporlu çocuğu tesislere davet etti.





Serdar Dursun, kısıtlı imkanlarla penaltı gölünü kayda almaya çalışan Kocaelisporlu minik taraftarı tesise davet etti:



"Salı akşamı tesise gel kardeşim benim. Beni bul."pic.twitter.com/ULbstCf5dW



