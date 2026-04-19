Iğdır FK ile Pendikspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Iğdır FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi.



Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Ev sahibi Iğdır FK'nin golünü 50. dakikada Alperen Selvi kaydetti. Pendikspor ise bu gole 55. dakikada Djorde Denic ile karşılık vererek skoru eşitledi.



Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 59'a yükseltti ve ligin bitimine iki hafta kala 6. sıradaki yerini koruyarak play-off hattında kalmayı başardı. Iğdır FK ise 49 puana ulaştı ve 12. sırada yer aldı.



Pendikspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Boluspor'u konuk edecek. Iğdır FK ise deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.



