19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
17:00
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-275'
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-272'
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
18:00
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
17:30
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
17:00
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
18:15
19 Nisan
Metz-Paris FC
18:15
19 Nisan
Nantes-Brest
18:15
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
0-0DA
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
0-0DA
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
0-1DA
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
2-0DA
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
1-1DA
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
0-0DA
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
0-0DA
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
0-1DA
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
0-0DA
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
1-032'
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
0-2DA
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
18:30
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
2-1DA
19 Nisan
Everton-Liverpool
0-1DA
19 Nisan
N. Forest-Burnley
0-1DA
19 Nisan
M.City-Arsenal
18:30
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1DA
19 Nisan
Pisa-Genoa
19:00
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
0-00'

Samsunspor - Beşiktaş: 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

19 Nisan 2026 15:53 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 16:02
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Gürcan Hasova yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Özer Özden oturacak.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji.

Beşiktaş: Ersin; Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan; Asllani, Orkun; Cengiz, Olaitan, El Bilal, Oh.



MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 4. sırada girdi.

Süper Lig'de 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

İKİ TAKIMDA DA ÜÇER EKSİK

Beşiktaş'ta Samsunspor karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi mücadelede formasından uzak kalacak. Ayrıca ayak bileğinden operasyon geçirerek sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz da maçta görev yapamayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve kaleci İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş maçında görev yapamayacak.

11 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Samsunspor maçı öncesinde beş oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin Destanoğlu; savunma oyuncuları Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve orta sahada görev yapan Salih Uçan, Samsunspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı olacak.

Karadeniz temsilcisinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham ve Marius Mouandilmadji, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

SÜPER LİG'DE 66. RANDEVU

Beşiktaş ile Samsunspor, Samsun'da oynayacakları maçla Süper Lig'de 66. kez karşılaşacak.

Beşiktaş, daha önce oynanan 65 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 11 galibiyet elde etti.

Ligde oynanan 19 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 103 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım ise 60 gol kaydetti.

SAMSUN'DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Beşiktaş ile Samsunspor arasında Samsun'da oynanan lig maçlarında siyah-beyazlılar, üstün durumda.

Siyah-beyazlı ekip, Karadeniz ekibiyle deplasmanda yaptığı 31 müsabakanın 16'sını kazandı. Bu karşılaşmaların 9'u beraberlikle sonuçlanırken, 6'sından ise Samsunspor galip ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 47 gol atarken, Samsunspor ise 33 kez fileleri havalandırdı.

Bu arada, iki takım arasında 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadele, saha zemininin bozukluğu nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan erteleme maçını ise Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

DOLMABAHÇE'DE TARİHİ MAÇ

İki takım arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan maç, Türk futbol tarihine adını yazdırdı.

Ligde sezonun ikinci yarısının ilk mücadelesinde Beşiktaş, 25 Ocak 2004'te o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda Samsunspor'u ağırladı.

Tarihe geçen müsabakada Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor lehine 4-1 olduğu esnada 85. dakikada maçı bitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha sonra karşılaşmanın sonucunu kırmızı-beyazlılar lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
