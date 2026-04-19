1850'nin sırrı! Kayseri'nin yükselişi bu rakımda başlıyor

SPORX ÖZEL - Kayseri, son yıllarda spor yatırımlarıyla yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası ölçekte dikkat çeken bir dönüşüm sürecine girmiş durumda. 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı sınavını da başarı ile atlatan şehir, adaylık kapsamında bir tanıtım galası gerçekleştirdi. Bu galada seçici kurul Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) Başkanı Sn. Gian Francesco Lupatelli, 2029 yılı için Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti ilan edileceğini duyurdu.

Adaylık tanıtım programında TSYD Kayseri Şube Başkanı Doğan Havur koordinatörlüğünde, Türkiye Spor Yazarları Derneği Şube Başkanları, spor yazarları, ulusal basından gazeteciler tesisleri yerinde gezerek incelemelerde bulundu. Ekibimizden Sporx Operasyon Direktörü (COO) Esat DERGİ de yatırımları ve adaylık tanıtım programını takip etti.





2029 yılına kadar büyük yatırımlarla genişleyecek şehir, aynı yıl 12 aylık bir spor takvimiyle yoğun bir etkinlik programı düzenleyecek. Galada gerçekleştirilen tanıtım sunumunda ise 2029 yılında bu atılım için belediye bütçesinin %5'lik kısmı, 61.2 milyon avronun (3 milyar 238 milyon TL) aynı yıl yatırımlara ve organizasyona ayrılacağı belirtildi. Bu rakam her geçen gün tesis sayısını artıran Kayseri şehrinin 2029 yılında vitesi çok daha fazla artıracağı anlamına geliyor.

GİZLİ, GİZLENEN AMA SIRASINI BEKLEYEN UFUK; OLİMPİYATLAR

ACES Başkanı Sn. Gian Francesco Lupatelli bu unvana layık görülen şehirlerin daha sonra kendi aralarında birleşerek Olimpiyat Oyunları adaylığı için yaptığını belirtiyor. Türkiye'den Erzurum ve Alanya da ileriki yıllarda bu ödüle yakın görülen şehirler. Kayseri'nin bu unvana layık görülmesi aslında Türkiye'nin olası bir Olimpiyat adaylığı için bir giriş sınavı ve büyük bir altyapı. ACES, şehirleri Olimpiyat adaylığına hazırlayan ve Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler ile ilişkili saygın bir organizasyon olarak konumlanıyor. Erciyes'te yapılan bu yatırımlar diğer Büyükşehirler ile koordine olduğunda özellikle ilk aşamada Kış Olimpiyatları ev sahipliği için büyük bir altyapı oluşturuyor.

2019–2028 ACES Dünya Spor Başkentleri: Abu Dabi (BAE, 2019), Guadalajara (Meksika, 2020–2021), Madrid (İspanya, 2022), Konya (Türkiye, 2023), Sofya (Bulgaristan, 2024), Monaco (Monaco, 2025), Bakü (Azerbaycan, 2026), Buenos Aires (Arjantin, 2027), Porto–Gaia (Portekiz, 2028).

Tüm bu yatırımlar içinde iki başlık öne çıkıyor: Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi.

ERCİYES KAYAK MERKEZİ;

Dünyanın sayılı Türkiye'nin en gelişmiş kayak merkezi olarak görülen Erciyes Kayak Merkezi, Erciyes Evrensel Kış Sporları ve Turizm Merkezi artık tüm dünyadaki ziyaretçiler için hem ulaşım kolaylığı, hem güvenlik, hem sosyal tesisleşme, hem de ekonomik tatil alanında ciddi fırsatlar sunan çok önemli bir kış destinasyonu olarak ön plana çıkıyor.

Erciyes Kayak Merkezi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Kayseri için bu turizm üçgeninin en güçlü ayağını oluşturuyor. Bu yapı, şehrin spor ve turizm stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri'de 2.200 ile 3.400 metre rakım aralığında konumlanarak Türkiye'nin en yüksek ve en gelişmiş kayak destinasyonlarından biri. Merkezde 34–40'tan fazla pist ve toplamda yaklaşık 112–150 kilometreyi bulan kayak alanı bulunurken, modern telesiyej ve gondol sistemleri saatte 26.000'den fazla kişiyi taşıma kapasitesine sahiptir.



Farklı zorluk seviyelerine sahip pistleri, geniş bağlantı ağı ve suni karlama sistemleri sayesinde Aralık–Nisan arasında kesintisiz sezon sunan Erciyes, hem profesyonel sporcular hem de amatör kayakçılar için uluslararası standartlarda bir merkez olarak öne çıkıyor. Yıl içinde ise düzenlenen sürekli etkinlikler, yarışmalar, global şampiyonalar bu konumu daha cazip kılıyor. 112 kilometreyi aşan pist ağıyla Erciyes, bir kayak merkezinden çok, bütüncül bir spor ekosistemine dönüşmüş durumda.

Erciyes Spor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, tesislere yaptıkları ve devam eden yatırımlarla birlikte kazanımı şu şekilde özetliyor; "Bu yılı rekorumuzu artırarak 3.300.000'ün üzerinde ziyaretçi ile kapatıyoruz. 30 dakika uzaklıktaki Kapadokya, Erciyes Kayak Merkezi ve Kayseri üçgeni turizm için hedefimizdi. Bunu başardık, ziyaretçilerimiz bu üçgeni kolaylıkla tamamlayabiliyor."

ERCİYES YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ;

Kayseri'ye yapılan yatırımların en dikkat çekici örneklerinden biri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi. Futbol kulüpleri için burada doğrudan performansa etki eden güçlü bir bilimsel altyapı yatıyor. Erciyes Dağı'nın yüksekliği: 3917 metre, dağın eteklerinde geniş bir araziye kurulan merkez içinse 1850 metre rakım seçilmiş durumda. Bu rakımın dünya spor fizyolojisi literatüründe çok net bir karşılığı bulunuyor; Sporcu sağlığı ve performans verimliliği açısından en çok referans verilen model; "Live high – train low" (yüksekte yaşa, aşağıda performans al). 1700 m altı etki sınırlı kalırken, 1700–2300 m arası optimal adaptasyon bandı olarak kabul ediliyor. 2800 m üzeri ise performans düşüşü ve risk artışı ile ilişkilendiriliyor.

Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde yaklaşık 1.840–1.850 metre rakımda konumlanan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sporcular için bilimsel olarak ideal kabul edilen irtifa bandında yer alan modern bir kamp tesisi. Merkezde UEFA standartlarında 6'dan 8'e kadar doğal çim saha, kapalı spor kompleksi, fitness alanları ve olimpik yüzme havuzu gibi üst düzey antrenman imkanları bulunurken, aynı anda yaklaşık 10–12 takımın kamp yapabileceği kapasiteye sahip.



Her yıl yerli ve yabancı onlarca kulüp ile binlerce sporcunun tercih ettiği tesis, futbol başta olmak üzere yüzme, basketbol ve farklı branşlarda sezon öncesi hazırlık kampları için Türkiye'nin en önemli yüksek irtifa merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Genel Koordinatörü Fatih Çağan, tesisin son durumu hakkında şu bilgiyi veriyor; "Henüz çok yeni bir tesisiz fakat her geçen gün ilginin arttığını gözlemleyebiliyoruz. Geçen yıl 25'in üzerinde kulüp burada kamp yaptı. Şu an atletizm pistimiz de yapılıyor, kısa süre içinde tamamlanacak. Erzurum, Bolu gibi alternatiflerden sonra Erciyes de spor kulüplerinin gözdesi olacak."

BU RAKIMDA ÇİMLER?

Yüksek irtifada suni çim kullanılmadan, doğal çimlerle FIFA standartlarında oluşturulan sahaların çim bakımı ise kuşkusuz iklim şartları gereği bir zorluğu beraberinde getiriyor. Yüksek irtifada bulunan doğal çim sahalar, düşük oksijen ve değişken iklim koşulları nedeniyle daha hassas bir bakım gerektiryor; bu da zemin kalitesini korumayı sıradan bir bakım sürecinden çıkarıp ileri düzey uzmanlık gerektiren bir operasyon haline getiriyor. Tecrübeli ve yetenekli uzmanlardan oluşan ekibiyle aynı zamanda Kadir Has Şehir Stadyumu'nun tüm çim operasyonunu yapan Spor Etkinlikleri A.Ş. Tesisler Müdürü Gülşah Bıkmaz da bu tesislerin de başında ve tesis müdürü olarak her yıl bu zorlu irtifa şartlarına karşın çimleri hazırlık yapacak takımlar için bilimsel yöntemlerle hazırlıyor.

1850'NİN SIRRI;

1800–2000 metre aralığı, spor fizyolojisinde uzun süredir "optimal adaptasyon bandı" olarak kabul ediliyor. Bu yükseklikte atmosfer basıncının düşmesiyle birlikte vücut hafif bir hipoksiye (dokulara ulaşan oksijen miktarının azalması) girer; buna karşılık olarak eritropoietin (EPO) üretimi artar (vücudun daha fazla kırmızı kan hücresi üretmesini sağlayan hormon), kırmızı kan hücresi sayısı yükselir ve kas dokusunun oksijen kullanma kapasitesi gelişir. Dayanıklılık performansının temel göstergelerinden biri olan VO2 max (vücudun maksimum oksijen kullanabilme kapasitesi) üzerindeki bu etki, hem klasik çalışmalar hem de güncel meta-analizlerle desteklenmiştir (Levine & Stray-Gundersen, 1997; Gore et al., 2007; Bonetti & Hopkins, 2009; Millet et al., 2010; 2023 tarihli meta-analizler). Bu nedenle 1800 metre üzerindeki irtifalar, sporcular için yalnızca bir çevresel değişim değil, doğrudan fizyolojik gelişimi tetikleyen bir antrenman aracı olarak değerlendiriliyor.



Yaklaşık 1850 metre seviyesi ise bu adaptasyon sürecinin en dengeli çalıştığı noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda hipoksi temelli antrenman modellerini inceleyen çalışmalar, bu irtifada yaşayan ve antrenmanlarını benzer ya da biraz daha yüksek seviyelerde sürdüren sporcuların hemoglobin konsantrasyonu (kanda oksijen taşıyan protein miktarı), oksijen taşıma kapasitesi ve dayanıklılık performansında anlamlı gelişmeler elde ettiğini ortaya koyuyor. (Chapman et al., 2014; Wehrlin & Hallén, 2006; Garvican-Lewis et al., 2015; 2022 hipoksi antrenmanı çalışmaları). Bu yükseklik, bir yandan vücudu adaptasyona zorlayacak kadar güçlü bir uyarı sağlarken, diğer yandan daha yüksek irtifalarda görülen toparlanma zorlukları ve performans düşüşlerini minimize ediyor. Bu nedenle günümüzde birçok elit sporcu ve takım, hazırlık kamplarını bu bantta planlayarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir performans avantajı elde etmeyi hedefliyor.





MODELİN DOĞDUĞU YER: AVRUPA VE İSVİÇRE



Avrupa'da yüksek irtifa kamp merkezleri incelendiğinde, benzer bir bilimsel yaklaşımın yanı sıra bu tesislerin kimler tarafından tercih edildiği de dikkat çekici. İspanya'daki Sierra Nevada (≈2300 m), başta olimpik atletler, uzun mesafe koşucuları ve bisiklet takımları olmak üzere üst düzey dayanıklılık sporcuları tarafından yoğun şekilde kullanılırken; Fransa'daki Font-Romeu (≈1800 m), Fransız milli takımları ve özellikle atletizm ile yüzme branşlarında elit sporcuların hazırlık merkezi olarak öne çıkıyor. İsviçre'deki St. Moritz (≈1800 m), dünya çapında tanınan bir kamp noktası olup triatloncular, maraton koşucuları ve profesyonel futbol takımları tarafından tercih edilirken; İtalya'daki Livigno (≈1800 m) ise özellikle profesyonel bisikletçiler, kayakçılar ve dayanıklılık sporcuları için önemli bir hazırlık üssü. Avusturya'daki Seefeld (≈1200 m) ise daha düşük rakımına rağmen, başta kış sporları ekipleri olmak üzere birçok takım tarafından çevresindeki yüksek alanlarla birlikte kombine şekilde kullanılyor.



Bu merkezler birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan tablo oldukça net: Avrupa'daki elit sporcuların büyük bölümü, performans gelişimi için 1800–2200 metre bandındaki tesisleri tercih ediyor. Bu yükseklik aralığı, vücutta adaptasyonu tetikleyen ancak toparlanmayı zorlaştırmayan dengeli bir ortam sunuyor. Yaklaşık 1850 metre rakıma sahip Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi de tam olarak bu bandın merkezinde yer alarak, St. Moritz, Font-Romeu ve Livigno gibi dünya çapında kabul görmüş tesislerle aynı fizyolojik koşulları sağlıyor. Bu sayede Erciyes, yalnızca bireysel sporcular için değil; profesyonel futbol kulüpleri, milli takımlar ve dayanıklılık branşlarındaki elit atletler için de uluslararası standartlarda bir kamp alternatifi sunuyor.

ASIL SINAV ŞİMDİ; ATIL MI YOKSA YAŞAM MI?

Kuşkusuz Kayseri'ye son yıllarda yapılan yatırımlar artıyor ve bir insanı spora yaklaştırmakla, kötü alışkanlıkların üzerine gidilerek sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturulmak hedefleniyor. Ülkemizde daha önce de yapılan büyük spor yatırımlarının en büyük sorunu ise bir süre sonra atıl ve bakımsız halde kalma olasılıkları. Toplum kültürüne sporu, sağlıklı yaşamı tam olarak enjekte edip edemeyeceğimiz yine yıllar içinde belli olacak.

Kayseri'nin attığı bu adımlar, yalnızca bir şehir yatırımı değil; Türkiye'nin spor ekonomisinde yeni bir merkez yaratma iddiasının en güçlü ve somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bugün ortaya konan bu vizyon, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; doğru planlama ve sürdürülebilir yönetimle Türkiye'nin uzun vadeli spor ekonomisinde kalıcı bir merkez oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu ölçekte yatırımların gerçek değeri ise, yıllar içinde uluslararası spor organizasyonları ve elit sporcular tarafından ne kadar sahiplenileceğiyle netleşecek.

Bu ölçekte hayata geçirilen tüm yatırımların arkasında yalnızca stratejik bir vizyon değil; sahada çalışan teknik ekiplerden çim bakım uzmanlarına, planlamadan uygulamaya kadar A'dan Z'ye katkı sunan tüm personellerle, büyük bir emeğin izleri bulunuyor.

