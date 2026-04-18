Galatasaray, Başkent'te kazandı; zirvede fark yeniden 4!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray, henüz 2. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. 71. saniyede ağları havalandıran Arjantinli golcü, Süper Lig kariyerinin en erken golünü kaydetti.
İlk golün asistini yapan Yunus Akgün, 35. dakikada farkı ikiye çıkardı.
SANE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Galatasaray, Leroy Sane ile 60. dakikada ağları havalandırdı ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından 64. dakikada iptal edildi.
742 DAKİKA SONRA GENÇLERBİRLİĞİ GOLÜ
Gençlerbirliği, bu pozisyonun dönüşünde 67. dakikada Mbaye Niang ile farkı 1'e indirdi.
Başkent ekibi, Süper Lig'de 7 maç ve 742 dakika sonra ağları havalandırdı.
ZİRVEDE FARK YENİDEN 4
Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 71'e yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 4 hafta kala puan farkını 4'e yükseltti.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN PUAN HASRETİ
Süper Lig'de puan hasreti 5 maça çıkan Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA DERBİ
Galatasaray, gelecek hafta evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise yine evinde Kocaelispor ile karşılaşacak.
OKAN BURUK'TAN İLK 11'E İKİ MÜDAHALE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanında takımında iki değişikliğe gitti.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Okan Buruk, geçen hafta Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi.
Buruk, Sacha Boey ile İlkay Gündoğan'ın yerine Mauro Icardi ve Yunus Akgün'e forma verdi.
Kalede Uğurcan Çakır'a görev veren Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Sallai, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez ve Jakobs'tan kurdu. Orta sahada Torreira-Sara ikilisine şans veren Buruk, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile Leroy Sane'yi oynattı. Forvet arkasında Yunus Akgün'ün oynadığı Galatasaray'ın ileri ucunda Icardi forma giydi.
VOLKAN DEMİREL'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel de geçen hafta 3-0 kaybettikleri Rams Başakşehir maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaptı.
Volkan Demirel, geçen hafta ilk 11'de oynayan Perreira ile Onyekuru'yu Galatasaray maçı kadrosuna almadı. Bu isimlerin yerine Gençlerbirliği'nde kart cezası biten Goutas ile Niang ilk 11'de forma giydi.
OSIMHEN KADRODA YOK
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Ankara'ya getirilmesine rağmen maç kadrosuna alınmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta oynanan Liverpool maçında kolunda kırık meydana gelen yıldız golcü, takımının Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor maçlarını kaçırmıştı.
Takım kafilesiyle Ankara deplasmanına getirilen Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi.
ICARDI VE YUNUS İKİ MAÇ SONRA
Galatasaray'da Icardi ile Yunus Akgün, iki maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak Trabzonspor maçında oynayan Icardi ve Yunus, Göztepe ile Kocaelispor karşılaşmalarında sonradan oyuna girmişti.
TRİBÜNLERİN TAMAMI DOLDU
Gençlerbirliği-Galatasaray maçına hem ev sahibi hem de konuk takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.
Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi Galatasaray taraftarına da bir kale arkasının tamamını verdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan kale arkası tribününün tamamını doldurdu. Gençlerbirliği taraftarı da stadın geri kalan dörtte üçlük bölümünü doldurarak takımlarına destek oldu.
Öte yandan her iki takım oyuncuları sahaya "Kaybettiğimiz Her Çocuk, Kalbimizde Açılan Yaradır. Başımız Sağ Olsun" pankartıyla çıkarak Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Maç öncesi de vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Sane'nin orta sahadan savunmanın arkasına doğru yerden gönderdiği topa Yunus Akgün'ün dokunmasının ardından Icardi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli golcü, düzgün bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
4. dakikada Gençlerbirliği, ceza yayının birkaç metre dışından serbest vuruş kazandı. Göktan Gürpüz'ün şutu kalenin üstünden auta gitti.
17. dakikadaki Gençlerbirliği atağında ceza sahasının sol köşesindeki Tongya, önünü boşaltıp şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen meşin yuvarlağı sektirmeden tuttu.
24. dakikada bu kez Galatasaraylı Sallai, ceza sahasının dışından çektiği şutla şansını denedi. Top, az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.
35. dakikada Sane'nin ara pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sara, meşin yuvarlağı altıpasa doğru gönderdi. Yunus Akgün'e, kaleciyi geçen topu ağlarla buluşturmak kaldı: 0-2.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına Metehan Mimaroğlu geçti. Metehan'ın, ceza sahasının sol köşesinin biraz dışından kaleye gönderdiği top üst ağlarda kaldı.
51. dakikada Galatasaraylı Sara'nın ceza sahasının sağ kenarından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin yanından dışarıya gitti.
61. dakikada sarı-kırmızılı futbolcu Sane'nin attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
66. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında savunmanın uzaklaştıramadığı top, sağ kanattaki Traore'nin önünde kaldı. Traore'nin pasıyla penaltı noktasının sağında topu alan Niang, sol ayağının içiyle uzak direğe doğru yaptığı vuruşla başkent ekibinin skoru 2-1'e getirmesini sağladı.
79. dakikada Gençlerbirliği savunmasının kafayla uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktasının sol tarafındaki Torreira'ya doğru geldi. Torreira'nın gelişine voleyle kaleye gönderdiği top, uzak direğin yanından az farkla auta gitti.
85. dakikada sol kanattaki Lang, pasıyla ceza yayındaki Sane'yi buldu. Sane, sağ kanattan atağa destek veren Yunus Akgün'ü ceza sahasında topla buluşturdu. Önünü boşaltan Yunus'un, uzak köşeye gönderdiği sert şut dışarı çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 46 Traore), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Koita (Dk. 82 Cihan Çanak), Tongya (Dk. 87 Samed Onur), Niang
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 65 Boey), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Sara (Dk. 77 Lemina), Torreira (Dk. 87 Kaan Ayhan), Sane, Yunus Akgün (Dk. 87 Eren Elmalı), Barış Alper Yılmaz, Icardi (Dk. 78 Lang)
Goller: Dk. 2 Icardi, Dk. 35 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 66 Niang (Natura Dünyası Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 48 Sallai, Dk. 90 Uğurcan Çakır (Galatasaray), Dk. 50 Tongya, Dk. 81 Zuzek (Natura Dünyası Gençlerbirliği)
Galatasaray, henüz 2. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. 71. saniyede ağları havalandıran Arjantinli golcü, Süper Lig kariyerinin en erken golünü kaydetti.
İlk golün asistini yapan Yunus Akgün, 35. dakikada farkı ikiye çıkardı.
SANE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Galatasaray, Leroy Sane ile 60. dakikada ağları havalandırdı ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından 64. dakikada iptal edildi.
742 DAKİKA SONRA GENÇLERBİRLİĞİ GOLÜ
Gençlerbirliği, bu pozisyonun dönüşünde 67. dakikada Mbaye Niang ile farkı 1'e indirdi.
Başkent ekibi, Süper Lig'de 7 maç ve 742 dakika sonra ağları havalandırdı.
ZİRVEDE FARK YENİDEN 4
Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 71'e yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 4 hafta kala puan farkını 4'e yükseltti.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN PUAN HASRETİ
Süper Lig'de puan hasreti 5 maça çıkan Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA DERBİ
Galatasaray, gelecek hafta evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise yine evinde Kocaelispor ile karşılaşacak.
OKAN BURUK'TAN İLK 11'E İKİ MÜDAHALE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanında takımında iki değişikliğe gitti.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Okan Buruk, geçen hafta Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi.
Buruk, Sacha Boey ile İlkay Gündoğan'ın yerine Mauro Icardi ve Yunus Akgün'e forma verdi.
Kalede Uğurcan Çakır'a görev veren Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Sallai, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez ve Jakobs'tan kurdu. Orta sahada Torreira-Sara ikilisine şans veren Buruk, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile Leroy Sane'yi oynattı. Forvet arkasında Yunus Akgün'ün oynadığı Galatasaray'ın ileri ucunda Icardi forma giydi.
VOLKAN DEMİREL'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel de geçen hafta 3-0 kaybettikleri Rams Başakşehir maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaptı.
Volkan Demirel, geçen hafta ilk 11'de oynayan Perreira ile Onyekuru'yu Galatasaray maçı kadrosuna almadı. Bu isimlerin yerine Gençlerbirliği'nde kart cezası biten Goutas ile Niang ilk 11'de forma giydi.
OSIMHEN KADRODA YOK
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Ankara'ya getirilmesine rağmen maç kadrosuna alınmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta oynanan Liverpool maçında kolunda kırık meydana gelen yıldız golcü, takımının Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor maçlarını kaçırmıştı.
Takım kafilesiyle Ankara deplasmanına getirilen Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi.
ICARDI VE YUNUS İKİ MAÇ SONRA
Galatasaray'da Icardi ile Yunus Akgün, iki maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak Trabzonspor maçında oynayan Icardi ve Yunus, Göztepe ile Kocaelispor karşılaşmalarında sonradan oyuna girmişti.
TRİBÜNLERİN TAMAMI DOLDU
Gençlerbirliği-Galatasaray maçına hem ev sahibi hem de konuk takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.
Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi Galatasaray taraftarına da bir kale arkasının tamamını verdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan kale arkası tribününün tamamını doldurdu. Gençlerbirliği taraftarı da stadın geri kalan dörtte üçlük bölümünü doldurarak takımlarına destek oldu.
Öte yandan her iki takım oyuncuları sahaya "Kaybettiğimiz Her Çocuk, Kalbimizde Açılan Yaradır. Başımız Sağ Olsun" pankartıyla çıkarak Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Maç öncesi de vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Sane'nin orta sahadan savunmanın arkasına doğru yerden gönderdiği topa Yunus Akgün'ün dokunmasının ardından Icardi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli golcü, düzgün bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
4. dakikada Gençlerbirliği, ceza yayının birkaç metre dışından serbest vuruş kazandı. Göktan Gürpüz'ün şutu kalenin üstünden auta gitti.
17. dakikadaki Gençlerbirliği atağında ceza sahasının sol köşesindeki Tongya, önünü boşaltıp şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen meşin yuvarlağı sektirmeden tuttu.
24. dakikada bu kez Galatasaraylı Sallai, ceza sahasının dışından çektiği şutla şansını denedi. Top, az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.
35. dakikada Sane'nin ara pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sara, meşin yuvarlağı altıpasa doğru gönderdi. Yunus Akgün'e, kaleciyi geçen topu ağlarla buluşturmak kaldı: 0-2.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına Metehan Mimaroğlu geçti. Metehan'ın, ceza sahasının sol köşesinin biraz dışından kaleye gönderdiği top üst ağlarda kaldı.
51. dakikada Galatasaraylı Sara'nın ceza sahasının sağ kenarından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin yanından dışarıya gitti.
61. dakikada sarı-kırmızılı futbolcu Sane'nin attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
66. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında savunmanın uzaklaştıramadığı top, sağ kanattaki Traore'nin önünde kaldı. Traore'nin pasıyla penaltı noktasının sağında topu alan Niang, sol ayağının içiyle uzak direğe doğru yaptığı vuruşla başkent ekibinin skoru 2-1'e getirmesini sağladı.
79. dakikada Gençlerbirliği savunmasının kafayla uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktasının sol tarafındaki Torreira'ya doğru geldi. Torreira'nın gelişine voleyle kaleye gönderdiği top, uzak direğin yanından az farkla auta gitti.
85. dakikada sol kanattaki Lang, pasıyla ceza yayındaki Sane'yi buldu. Sane, sağ kanattan atağa destek veren Yunus Akgün'ü ceza sahasında topla buluşturdu. Önünü boşaltan Yunus'un, uzak köşeye gönderdiği sert şut dışarı çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 46 Traore), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Koita (Dk. 82 Cihan Çanak), Tongya (Dk. 87 Samed Onur), Niang
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 65 Boey), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Sara (Dk. 77 Lemina), Torreira (Dk. 87 Kaan Ayhan), Sane, Yunus Akgün (Dk. 87 Eren Elmalı), Barış Alper Yılmaz, Icardi (Dk. 78 Lang)
Goller: Dk. 2 Icardi, Dk. 35 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 66 Niang (Natura Dünyası Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 48 Sallai, Dk. 90 Uğurcan Çakır (Galatasaray), Dk. 50 Tongya, Dk. 81 Zuzek (Natura Dünyası Gençlerbirliği)