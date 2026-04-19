Osimhen derbide oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yendikleri maçın ardından Nijeryalı golcüyü derbiye hazırlayacaklarını söyleyen Buruk, "Kendi sahamızda kazanmak isteyeceğiz. Puan farkını koruyalım diye düşünmeyeceğiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah tam kadro oluruz. Osimhen'i de hazırlamaya çalışacağız." dedi.
"FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYABİLECEK"
Maç öncesi de Osimhen hakkında açıklamalar yapan Buruk, "Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Yener Hoca, ben ve Osimhen konuştuk. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek." ifadelerini kullanmıştı.
