Bournemouth'a yan bakılmıyor

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Newcastle United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Bournemouth 2-1'lik skorla kazandı.



Bournemouth, 32. dakikada Marcus Tavernier'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı.



Newcastle United, 68. dakikada Will Osula ile eşitliği sağladı. Bournemouth, 85. dakikada Adrien Truffert'in golüyle galibiyete uzandı.



Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Newcastle, 42 puanda kaldı.



Son 13 lig maçını kaybetmeyen Bournemouth, Arsenal'in ardından Newcastle'ı da deplasmanda mağlup etti ve puanını 48'e yükseltti.



Newcastle, gelecek hafta Arsenal deplasmanına gidecek. Bournemouth ise sahasında Leeds'i konuk edecek.



