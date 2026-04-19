Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Gençlerbirliği karşısında sağ kanatta görev verdiği Leroy Sane kalitesini bir kez daha gösterdi.
Takımını orkestra şefi gibi yöneten Alman yıldız, takımının 2 golünün de hazırlayıcısı oldu. 30 yaşındaki oyuncunun özellikle ikinci gol öncesi Gabriel Sara'ya verdiği mükemmel pas, sosyal medyada çok konuşuldu. Geçen hafta Kocaelispor maçında kafayla ağları havalandıran Leroy Sane'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 24 maçta 7 gol, 5 asistlik performansıyla 12 gollük katkı yapan yıldız oyuncuya sarı-kırmızılı futbolseverler sevgi gösterisinde bulundu.
