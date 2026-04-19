19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
2-1
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
1-4
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-2
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-3
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
0-1DA
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
1-066'
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
3-190'
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
0-145'
19 Nisan
Metz-Paris FC
1-145'
19 Nisan
Nantes-Brest
1-045'
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
1-2
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
2-0
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
1-1
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
6-0
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
3-1
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
1-0
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
1-1
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
3-1
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
1-0
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
2-1
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
2-2
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
0-131'
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
4-3
19 Nisan
Everton-Liverpool
1-2
19 Nisan
N. Forest-Burnley
4-1
19 Nisan
M.City-Arsenal
1-131'
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1
19 Nisan
Pisa-Genoa
0-01'
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
0-0

Joao Pereira: "Bugünkü sonuçtan utanıyorum!"

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

calendar 19 Nisan 2026 17:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Joao Pereira: 'Bugünkü sonuçtan utanıyorum!'
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, gösterdikleri performanstan utandığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Pereira, karşılaşmada hiçbir şey yapmadıklarını belirtti.

İki takımın da kötü oynadığını dile getiren Pereira, "Bugün utanıyorum çünkü sahada hiçbir şey yapmadık. Bugün aslında iki takım için de kötü bir maçtı, iyi performans sergileyemediler. Net pozisyon yoktu, pas oyunu yoktu. İki tarafta kötüydü. Biz rakipten daha kötüydük ve duran toptan yediğimiz golle mağlup ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaybetmekten değil, kötü performanstan dolayı mutsuz olduğunu anlatan Pereira, şöyle devam etti:

"Utanıyorum ama utancımın kaynağı kaybetmemiz değil. Sonuçta ilk kez kaybetmiyoruz. Bazen kaybettiğimiz o maçlardan sonra mutluydum. Oyuncularımı savunacak bir şeyim yok elimde. İyi kararlar veremedik ve hata onlarda. Bunu kabul etmeleri gerekiyor. Üst üste 3 pas yapamadık ve kaybetmeyi hak ettik. Kasımpaşa da hak etmedi aslına bunu söyleyebilirim ama genel bakarsak biz daha da hak etmedik. Oyuncularla bu konuda bir konuşmamız olacak. Ligin bittiğini mi düşünüyorlar bilmiyorum ama lig bitmedi. Kupaya mı odaklandılar onu da bilmiyorum. Taktik olarak rakip beklediğimizden farklı bir şey yapmadı, bu kadar kötü futbol sergilememiz imkansız."

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
