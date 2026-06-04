Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano için yoğun mesai!

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'yu ikna edip, imza attırabilmek için yoğun temaslarını sürdürüyor. İşte detaylar...

calendar 04 Haziran 2026 18:17 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 19:12
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano için yoğun mesai!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken gündemdeki isimlerden Vincenzo Italiano için girişimler hız kazandı. 

Di Marzio'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Bologna ile yollarını ayıran 47 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek için yoğun mesai harcıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin son günlerde sıklaştığı ve temasların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Haberde, Beşiktaş yönetiminin Italiano'dan kesin yanıt almak için yoğun baskı yaptığı ifade edilirken, ilk temasların ardından tarafların anlaşma zemini bulmaya çalıştığı aktarıldı.

BOLOGNA'DA TARİH YAZDI! 

Pres gücü yüksek, tempolu ve hücum futbolu oynatmayı benimseyen İtaliano, Bologna ile 2024-2025 sezonunda finalde Milan'ı yenerek İtalya Kupası'nı kazanmış ve kulübüne 51 yıl sonra bu turnuvadaki ilk kupasını getirmişti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi'nde finale taşıdı.

İZLE: ERGİN ASLAN, SPORX YOUTUBE KANALINDA VINCENZO ITALIANO'YU ANLATTI!

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.