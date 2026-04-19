Sadettin Saran: 'Şampiyon olacağımıza hala inanıyorum'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Gümrük ve Lojistikçiler Platformu'nun etkinliğine katıldı.
Organizasyona katılan başkan Sadettin Saran, meşalelerle karşılandı.
Etkinlikte açıklamalarda bulunan Saran, şampiyonluğa inandığını söyledi.
Saran, yaptığı açıklamada "Şampiyon olacağımıza hala inanıyorum. Üzüldük, yaralandık ama şansımız var. Hem Türkiye Kupası var hem de dün oyuncularla konuştum. Görüyorum o isteği, o üzüntüyü ve o hırsı. İnşallah iyi olacak." ifadelerini kullandı.
