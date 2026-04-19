Galatasaray'da galibiyetin mimarı: Yunus Akgün!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle puan farkını 4'e yükselterek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.
Gençlerbirliği karşısında 10 numara pozisyonunda oynayan Yunus Akgün, galibiyetin mimarı oldu.
Mauro Icardi'nin golünün asistini yapan milli yıldız, 35'inci dakikada Gabriel Sara'nın pasında topu ağlarla buluşturup 2 gole direkt etki etti.
1 de net pozisyondan yararlanamayan 25 yaşındaki futbolcu, 87'nci dakikada yerini Eren Elmalı'ya bıraktı.
Süper Lig'deki 10'uncu asistini yapan Yunus Akgün, 6 kez de ağları havalandırdı.
Maç sonrası konuşan sarı-kırmızılı futbolcu, "Kalan her maç final. En yakın rakibimizle 4 puan fark var. İyi mücadele edip F.Bahçe derbisini kazanmak istiyoruz" dedi.
