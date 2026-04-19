Beşiktaş'tan kanat çıkarması!

Beşiktaş, yeni sezonda kanatları uçuracak hamleler yapmak istiyor.



Siyah beyazlılarda Inter'den Luis Henrique ile Saint-Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili daha önce olduğu gibi yine listenin ön sıralarında yer alıyor.



DUMFRIES'İN SAKATLIĞI ETKİLEMİŞTİ



Devre arasında Henrique için oldukça yoğun görüşmeler yapılsa da İtalyan ekibi, Dumfries'in sakatlığı sonrası işi yokuşa sürmüştü.



Son dönemde rotasyona düşen Brezilyalı oyuncuyu teknik direktör Sergen Yalçın çok beğeniyor.



INTER'İN BEKLENTİSİ



Çizme temsilcisi, 23 milyon euroya Marsilya'dan aldığı 24 yaşındaki futbolcudan minimum 20 milyon euro bonservis bekliyor.



HENRIQUE'NİN PERFORMANSI



Inter'de 2030'a kadar sözleşmesi olan Luis Henrique, bu sezon 38 maçta 1 gol, 3 asist kaydetti.



İKNA ETME ÇABASI



Davitashvili için de bir kez daha güçlü şekilde masaya oturulması bekleniyor.



Fransa 2. Ligi'nde forma giyen ve İngiltere'den teklif arayan başarılı futbolcu ile Beşiktaş'ın teması olduğu belirtildi.



St. Etienne'in, Gürcü sol kanat oyuncusunun satışında aceleci davranmayacağı aktarıldı.



DAVITASHVILI'NİN PERFORMANSI



Piyasa değeri 10 milyon euro olan Zuriko Davitashvili, Gürcistan Milli Takımı'nda 54 maçta 7 gol attı.



