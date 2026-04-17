Yeraltı 12. bölüm izle: Yeraltı kaldırıldı mı, bu hafta neden yok? 12. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Haydar Ali ve Bozo'nun o tehlikeli hesaplaşmasının yarım kaldığını düşünüp paniğe kapılan hayranlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o karanlık sokakların hikayesine ne oldu, fişi mi çekildi?

Kısa, net ve yüreklere su serpecek o cevap: Derin bir nefes alabilirsiniz; Yeraltı dizisi KESİNLİKLE yayından kaldırılmadı veya final yapmadı! Dizinin bu çarşamba ekranlarda olmamasının tek nedeni, Türkiye'yi yasa boğan o acı olaylardır.

Bildiğiniz üzere geride bıraktığımız günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarında art arda yaşanan kahredici silahlı saldırılar ve yitirilen gencecik canlar, tüm ülkeyi derin bir yasa boğdu. İçinde bulunduğumuz bu ağır yas atmosferi nedeniyle NOW TV yönetimi ve yapımcı şirket (Medyapım) ortak bir "toplumsal hassasiyet" kararı aldı. Yüksek dozda silahlı çatışma ve mafya teması barındıran Yeraltı dizisinin, acıların bu kadar taze olduğu bir haftada yayınlanmasının doğru olmayacağına karar verildi ve yeni bölüm yayını bu haftalık askıya alındı.

"Peki o devasa hesaplaşmayı ne zaman izleyeceğiz?" diyen dizi tutkunları için beklenen takvim güncellendi! Bir haftalık zorunlu yas arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeraltı dizisinin ertelenen o nefes kesici 12. yeni bölümü, 22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA akşamı Türkiye saati ile tam 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Diziyi haftaya Çarşamba televizyonda kaçıranlar veya internet üzerinden reklamsız izlemek isteyenler için o kritik uyarıyı tekrar yapıyoruz! Arama motorlarına "Yeraltı 12. bölüm izle" yazıp YouTube'da resmi kanal arayanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Çünkü dizinin yeni bölümleri artık YouTube kütüphanesine yüklenmiyor. Dizinin dijital yayın hakları gereği, 12. bölüm televizyon yayınının hemen ardından sadece Disney+ platformu üzerinden izleyiciye sunulacaktır.