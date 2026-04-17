Adli tatil ne zaman başlıyor? 2026 Adli tatil hangi gün bitecek?

Dava dosyalarını toparlayan hukukçular ve duruşma gününü bekleyen taraflar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, adliyelerde o "sessiz dönem" ne zaman başlayacak?

Kısa ve net cevap: 2026 yılı adli tatil dönemi, her yıl olduğu gibi 20 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 31 Ağustos 2026 tarihinde sona erecektir!

Yargıdaki bu yıllık ara, yasa gereği sabit tarihlerde uygulanmaktadır:

Başlangıç Tarihi: 20 Temmuz 2026 Pazartesi

Bitiş Tarihi: 31 Ağustos 2026 Pazartesi

Yeni Adli Yıl Açılışı: 1 Eylül 2026 Salı

Bu tarihler arasında hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri ve idari yargı mercileri toplu tatile girer; ancak yargı tamamen durmaz.

Adli tatil boyunca adliyeler tamamen kilitlenmez. Acil nitelikteki işlerin aksamaması için nöbetçi mahkemeler görev yapmaya devam eder. İşte tatil kapsamına girmeyen bazı durumlar:

İhtiyati Tedbir ve Haciz: Gecikmesinde sakınca bulunan ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti gibi işlemler devam eder.

Nafaka Davaları: Her türlü nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin acil işler görülmeye devam eder.

Tutuklu İşler: Ceza davalarında tutuklu sanığı bulunan dosyalar ve acil soruşturma işlemleri durdurulmaz.

İcra Takipleri: İcra daireleri adli tatil kapsamında değildir; icra takipleri ve satış işlemleri yıl boyunca devam eder.

Vatandaşların en çok dikkat etmesi gereken konu budur: Adli tatile denk gelen süreler (temyiz, istinaf, itiraz vb.), tatilin bittiği günden itibaren 1 hafta uzamış sayılır. Yani son günü adli tatil içine rastlayan bir süreniz varsa, bu süre adli yılın açıldığı günden itibaren (1 Eylül) yedi gün daha devam eder. Ancak her davanın ve sürenin bu kapsama girmediğini unutmamak, mutlaka bir hukukçuya danışmak kritiktir.