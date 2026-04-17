23 Nisan iptal mi edildi? 23 Nisan törenleri iptal mi?

Çocuklarını okullara gönderirken güvenlik endişesi yaşayan ve yaşanan kayıplar nedeniyle içinden kutlama yapmak gelmeyen milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, önümüzdeki hafta o kırmızı beyaz coşku yaşanacak mı yoksa her şey iptal mi?

Kısa ve net cevap: Hayır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın T.C. Devlet Protokolü kapsamında gerçekleştirilen RESMİ TÖRENLERİ iptal edilmemiştir! Ancak okullarda düzenlenen müzikli, danslı ve eğlence odaklı gösterilerin büyük ölçüde İPTAL EDİLMESİ veya kısıtlanması gündemdedir!

Toplumda oluşan hassas yas psikolojisi ve eğitim camiasının yaşadığı devasa travma nedeniyle 23 Nisan programları iki farklı aşamada değerlendiriliyor:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıldönümü olması sebebiyle;

Anıtkabir ziyaretleri,

Meclis özel oturumları ve resepsiyonları,

İl ve ilçe valiliklerinde/kaymakamlıklarında Atatürk anıtına çelenk sunma törenleri,

Makamların sembolik olarak çocuklara devredilmesi gibi resmi devlet gelenekleri kesintisiz ve eksiksiz olarak icra edilecektir.

İptal kararlarının kalbi tam olarak burası! Okullarda yaşanan 4 can kaybının acısı henüz çok tazeyken, okul bahçelerinde yüksek sesli müzikler eşliğinde dans gösterileri ve şenlikler düzenlenmesinin toplumsal vicdanı yaralayacağı görüşü hakim.

MEB kulislerinden sızan ve Valiliklere gönderilmesi beklenen genelge taslağına göre:

Başta olayın yaşandığı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok ilde, okullardaki müzikli, oyunlu ve eğlence odaklı gösterilerin tamamen iptal edilmesi bekleniyor.

Bunun yerine törenlerin; sadece günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı, şiirlerin okunduğu, daha sade, vakur ve anma töreni formatında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Velilerin, okullarındaki kutlama programlarının netleşmesi için kendi okul idarelerinden gelecek SMS ve duyuruları takip etmesi büyük önem taşıyor.