Haber Tarihi: 17 Nisan 2026 13:52 -
Güncelleme Tarihi:
17 Nisan 2026 13:52
23 Nisan iptal mi edildi? 23 Nisan törenleri iptal mi?
Türkiye, eğitim kurumlarında art arda yaşanan o kahredici silahlı saldırıların ve yitirilen gencecik canların derin yasını tutmaya devam ederken, takvimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hızla yaklaşması akıllarda devasa bir soru işareti yarattı! Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan, tüm ülkenin kanını donduran o acı okul katliamlarının üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmişken; veliler, öğrenciler ve öğretmenler bayram hazırlıkları konusunda büyük bir belirsizlik yaşıyor. Arama motorlarında sabahtan bu yana "23 Nisan iptal mi edildi? 23 Nisan törenleri iptal mi edilecek, okullardaki şenlikler yapılmayacak mı?" sorguları kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Yas havasındaki Türkiye'de bayram coşkusunun nasıl yaşanacağına dair Ankara'dan ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek resmi duyurular bekleniyor. İşte milyonların merak ettiği o ihtimaller ve son durum...
Çocuklarını okullara gönderirken güvenlik endişesi yaşayan ve yaşanan kayıplar nedeniyle içinden kutlama yapmak gelmeyen milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, önümüzdeki hafta o kırmızı beyaz coşku yaşanacak mı yoksa her şey iptal mi?
23 NİSAN İPTAL Mİ EDİLDİ? (NİSAN 2026 GÜNCEL DURUM)Kısa ve net cevap: Hayır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın T.C. Devlet Protokolü kapsamında gerçekleştirilen RESMİ TÖRENLERİ iptal edilmemiştir! Ancak okullarda düzenlenen müzikli, danslı ve eğlence odaklı gösterilerin büyük ölçüde İPTAL EDİLMESİ veya kısıtlanması gündemdedir!Toplumda oluşan hassas yas psikolojisi ve eğitim camiasının yaşadığı devasa travma nedeniyle 23 Nisan programları iki farklı aşamada değerlendiriliyor:1. RESMİ DEVLET TÖRENLERİ İPTAL DEĞİL!Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıldönümü olması sebebiyle;Anıtkabir ziyaretleri,Meclis özel oturumları ve resepsiyonları,İl ve ilçe valiliklerinde/kaymakamlıklarında Atatürk anıtına çelenk sunma törenleri,Makamların sembolik olarak çocuklara devredilmesi gibi resmi devlet gelenekleri kesintisiz ve eksiksiz olarak icra edilecektir.
2. OKULLARDAKİ 23 NİSAN TÖRENLERİ İPTAL Mİ? (ŞENLİKLER NE OLACAK?)İptal kararlarının kalbi tam olarak burası! Okullarda yaşanan 4 can kaybının acısı henüz çok tazeyken, okul bahçelerinde yüksek sesli müzikler eşliğinde dans gösterileri ve şenlikler düzenlenmesinin toplumsal vicdanı yaralayacağı görüşü hakim.MEB kulislerinden sızan ve Valiliklere gönderilmesi beklenen genelge taslağına göre:Başta olayın yaşandığı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok ilde, okullardaki müzikli, oyunlu ve eğlence odaklı gösterilerin tamamen iptal edilmesi bekleniyor.Bunun yerine törenlerin; sadece günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı, şiirlerin okunduğu, daha sade, vakur ve anma töreni formatında gerçekleştirilmesi planlanıyor.Velilerin, okullarındaki kutlama programlarının netleşmesi için kendi okul idarelerinden gelecek SMS ve duyuruları takip etmesi büyük önem taşıyor.
