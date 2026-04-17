Abdullah Avcı'dan şampiyonluk ve geleceği için yanıt!

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

calendar 17 Nisan 2026 14:50 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 14:57
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk ve geleceği için yanıt!
Teknik direktör Abdullah Avcı, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin, hak edenin kazandığı bir lig sonu beklediğini söyledi.

Avcı, futbolda yapay zekanın karar alma süreçlerindeki yeni rolünün tartışıldığı Değişen Transferler ve Scouting Dünyası Paneli'ne katıldı.

Acıbadem Sports Fulya'da düzenlenen panelin ardından 62 yaşındaki teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deneyimli teknik direktör, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek sözlerine başladı.

Turnuva takımı olmanın öneminden bahseden Avcı, "Öncelikle tebrik ediyoruz. Turnuva takımı olmak önemliydi. Son üç Avrupa Şampiyonası ve sonundakinde de bir çeyrek final var. Onun ardından da uzun seneler sonra Dünya Kupası var. Bir turnuva takımı olmaya gidiyoruz. Takım sayısı çoğalsa da bir turnuva takımı olabilmek çok önemli. Onun için de mevcut oyuncu grubu genç ama deneyimli ve tecrübeli de. Uluslararası arenada oynayan, ülkemizde de büyük takımlarımızda forma giyen oyuncuların performansı bizi oraya götürdü. Hocayı da ekibini de bu anlamda tebrik ediyoruz. Mevki olarak tabii ki eksikler vardır. Bunun üzerine çalışıyorlar. Belki ona göre oyun çıkarıyorlardır. Güzel duygular yaşattılar. Haziran ayını dört gözle bekliyoruz. Orada onlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında geçen şampiyonluk mücadelesine ilişkin de görüşlerini belirten Avcı, şunları kaydetti:

ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN DEĞERLENDİRME

"Tabii rekabette takım sayısının fazla olması güzel. Son haftalara geldikten sonra kayıplar olabiliyor. Her zaman da olmuştur. Çünkü burada fizikten, taktikten çok zihinsel olarak güçlü olmak devreye giriyor. Yarış devam ediyor. Galatasaray'ın her türlü iki puanlık bir avantajı var. Fenerbahçe çok önemli moral kazandı ve Trabzonspor sene başından itibaren yarışın içinde. Aslında keyifli bir süreç yaşanıyor. Hak edenin kazandığı bir lig sonu bekliyorum. Lig bitecek, üç gün sonra yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Senaryolarla değil keyifli bir şekilde sahanın içinde kalıp buraya bakmak, bu oyunları görmek bizi daha mutlu edecek."

Abdullah Avcı, teknik direktörler Fatih Tekke ve Nuri Şahin'in gelişimleriyle ilgili bir soruya, "Potansiyel teknik direktörler. Biri oyuncum, biri de iletişimim olan bir teknik adam. Son derece sağlıklı gidiyorlar. Onlara başarılar diliyoruz. Kendilerini geliştirmeye çalışan, bulundukları kuruma katkı sağlayanlardır. Onun için bu süreç onlar için iyi gidiyor. Umarım üstüne koyarak devam ederler." cevabını verdi.

Avcı, gelecek planlarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Çok uzun süre çalıştım. Üç takımda çalıştım. Benim çok fazla tükettiğim bir şey yok ve hep yarışan takımlarda oldum. Yukarıya doğru yarışan takımlarda oldum. Doğru bir kariyer planlaması, beni mutlu edebilecek, heyecanlandıracak bir hedefin içinde olmak tabii ki isterim. Doğru zamanda, doğru bir şekilde... O bir yerde duruyordur diye bekliyoruz. Hayırlısı diyelim. Şu an itibarıyla biraz seminerler, biraz organizasyonlar, biraz maç seyretmeler, günlerimiz öyle geçiyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
